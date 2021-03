“Detto Fatto”, i tutorial della settimana dall’8 al 12 marzo 2021

Gli appuntamenti giorno per giorno di una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero. Il Festival di Sanremo e la Festa fella Donna Bianca Guaccero Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Con tutorial, consigli, curiosità e tanti ospiti torna l’appuntamento quotidiano con Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per un’altra settimana. Presenti in studio con Bianca Guaccero, i componenti del cast fisso del programma: Carla Gozzi, con le sue rubriche di moda, Jonathan Kashanian con la sua “Superclassifica Jon” e Gianpaolo Gambi, con i suoi spazi comici e di intrattenimento. Ricchissimo il programma anche di questa settimana.

Lunedì 8 marzo spazio al Festival di Sanremo. Per commentare l’edizione appena conclusa, insieme a Bianca Guaccero, Carla Gozzi e Jonathan Kashanian, ci saranno Giovanna Civitillo, di ritorno dalla cittadina ligure, dove ha condotto PrimaFestival, Cristina D’Avena e Rossella Erra. Non mancheranno momenti musicali e lo svelamento dell’oroscopo del Festival di Mauro Perfetti. Nel corso della puntata, spazio anche alla Festa della Donna. Se ne parlerà sia nel tutorial dell’esperta di moda curvy, Elisa D’Ospina, sia in quello di cucina delle Sorelle Landra, che, in occasione di questa giornata, prepareranno la torta mimosa. Ospite in collegamento la giornalista del Tg1 Adriana Pannitteri che ci parlerà del suo ultimo libro liberamente ispirato al femminicidio di Giordana Di Stefano, uccisa a coltellate dal suo convivente nel 2015.

Martedì 9 marzo Giulia Elettra Gorietti sarà l’ospite del make-up artist Simone Belli. Belli svelerà anche i segreti dei look di Achille Lauro al Festival di Sanremo, da lui realizzati. Ci saranno poi, in cucina, Simone Finetti, che preparerà una ricetta ispirandosi ad Amadeus, mattatore del Festival, e Marinella Zazzera con i suoi consigli per le spose plus size. Ospite in studio, per parlare di imitatori, Antonio Mezzancella.

Da mercoledì 10 marzo e fino alla fine della settimana, Detto Fatto andrà in onda dalle 16,15 alle 17,15, subito dopo la tappa della Tirreno-Adriatico. Nella puntata di mercoledì, farà il suo esordio a Detto Fatto il professor Pietro Gentile, che parlerà di chirurgia estetica. Presente anche il pizzaiolo Gianfranco Iervolino. Interverrà poi la giornalista Francesca Parisella, alla guida del nuovo programma di Rai2 Anni 20.

Giovedì 11 marzo nuovo appuntamento con “L’Accademia della moda”, il contest per aspiranti stilisti targato Detto Fatto con lo stilista delle spose Gianni Molaro. Per il tutorial di cucina ci sarà Matteo Torretta.

Venerdì 12 marzo per la rubrica “A tu per tu(torial)” Bianca Guaccero intervisterà Tiziana Rivale, che sarà poi anche protagonista di un tutorial. Torna lo spazio dedicato al pubblico femminile con l’avvocato Manuela Maccaroni, che risponderà ai quesiti che arriveranno sui diritti delle donne e della famiglia. Infine, sarà ospite in studio Marco Berry.