«Detto Fatto», i tutorial della settimana dal 14 al 18 gennaio

13 Gennaio 2019 | 18:00 di Redazione Sorrisi

Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per una nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero, Giovanni Ciacci e a tutti i tutor dello show, ogni pomeriggio dalle ore 14. Ma ecco giorno per giorno di cosa si parlerà:

Lunedì 14 gennaio La curva più bella di una donna, dopo il sorriso, è quella della pancia che cresce in gravidanza. Per valorizzarla al meglio Elisa D’Ospina, la top model curvy di Detto Fatto, propone alla sua ospite Barbara, nelle sue lezioni di body positivity, tre look diversi che potrà sfruttare anche dopo il parto. Per gli appuntamenti culinari si parlerà di uno tra gli ingredienti più diffusi al mondo e più amati in Italia, la polenta, con il bergamasco, Marco Pirovano, che la proporrà “bramata” accompagnata da salamelle grigliate, crema di funghi porcini e taleggio. Il mago dei capelli Salvo Filetti, torna in studio per occuparsi della capigliatura di Mariella che vorrebbe un taglio moderno e un colore che si discosti totalmente dalla sua nuance naturale. Filetti la sorprenderà con effetti speciali. Come ogni lunedì l’astrologo Mauro Perfetti torna per svelarci cosa ci riservano le stelle per la settimana entrante. Con l'esperto di autodifesa Maikol Fazio si vedrà infine come è possibile difendersi dalle aggressioni in ascensore.

Martedì 15 gennaio Diretta speciale a Detto Fatto per festeggiare il compleanno della sua conduttrice, Bianca Guaccero. Il pubblico da casa potrà farle gli auguri e interagire con tutti i tutor usando sui social network l’hashtag #dettofattorai. E a proposito di compleanni: quali sono i look giusti per festeggiare un compleanno al top? Li mostrerà l'esperta di tendenze da passerella Jo Squillo con una modella d’eccezione: la showgirl Justine Mattera. Il pasticcere delle meraviglie, Alessandro Capotosti, proporrà invece un dolce super “effetto wow”, da non perdere. La prima classe di Jill Cooper deve dimostrare d’aver attraversato indenne i pranzi natalizi senza aver messo un chilo in più. Serafina, Stefania e Roberta ce l'avranno fatta? Giovanni Macrì, il dottore del sorriso, si prenderà cura dei nostri denti. Ospite della puntata Justine Mattera che racconterà come conservare un sorriso perfetto. Lo chef pluripremiato Ilario Vinciguerra rivisita un piatto della tradizione, ma questa volta l'occasione è speciale. Lo chef campano farà una sorpresa per il compleanno di Bianca preparando il suo piatto preferito: pasta al forno bianca con prosciutto, funghi e besciamella. Nella puntata i i buyer Mario dell'Oglio, Jacopo Tonelli e Giordano Ollari, affiancati dall’immancabile Jo Squillo, ci propongo i loro look per la tendenza “street & sport”.

Mercoledì 16 gennaio Teresa Miozzi, l'esperta di moda over, darà i giusti consigli ad Anna, una splendida ultracinquantenne, per trovare l'abito giusto per festeggiare le sue nozze d'argento e ci spiegherà come rendere una semplice camicia bianca veramente speciale. Tornerà in cattedra Beniamino Baleotti. Il “Re della Sfoglia” ci farà scoprire un ingrediente tipico dell'Emilia Romagna, lo scalogno Igp, inserendolo in una ricetta molto gustosa. Cosa non mancherà? La sua inconfondibile pasta fresca ripiena. L'interior designer Luca Medici trasformerà vecchi oggetti inutilizzati in moderni complementi d'arredo per i nostri amici animali. Un altro gradito ritorno a Detto Fatto quello della dermopigmentista Elisabetta Belfiore che spiegherà come la tricopigmentazione può dare i massimi risultati se affiancata all’autotrapianto dei capelli. Il caso è quello di Alessandro, che si è sottoposto ad entrambe le tecniche e che ha fatto della calvizie solo un brutto ricordo. I travel blogger Luca Golinelli e Elisa Paterlini torneranno in studio per svelarci tutti i segreti per un perfetto viaggio in montagna, in coppia o con i bambini. Luca e Elisa ci porteranno a Merano, vero gioiello del Trentino-Alto Adige. La regina delle spose Pinella Passaro aiuterà Giusy, la giovane sposa di questa puntata, a trovare l’abito giusto con il quale sposare il suo fidanzato Sabino.

Giovedì 17 gennaio Detto Fatto torna in diretta. Il pubblico da casa potrà interagire con Bianca Guaccero, con l’immancabile Giovanni Ciacci e con tutti i tutor attraverso i profili social del programma con l’hashtag #dettofattorai. Con l'inizio dei saldi l’esperta di intimo Jennifer Dalla Zorza ci consiglia i must have della passata stagione da acquistare e ci mostra le tendenza per il 2019. Poi un grande ritorno a Detto Fatto: Paola Galloni, cultrice della cucina light e salutista, porta una ventata di leggerezza tra i fornelli del programma. Quindi, gli architetti green Manuel & Lorenzo raccontano le tendenze e le mode delle piante. La master trainter e onicotecnica Dominique Russo realizzerà una nail art facilmente replicabile anche dalle amiche a casa alla tenace Gessica Notaro che racconterà la sua brutta storia di cronaca alle prese con un uomo possessivo e violento, che le ha cambiato per sempre la vita. Nella puntata un'altra lezione dalla regina del bon ton: Laura Pranzetti Lombardini. Il tema sarà la telefonata. Per la prima volta nel 2019, nonna Giustina, la nonna più social d'Italia, ritorna a Detto Fatto con uno dei suoi dolci semplici e golosi.

Venerdì 18 gennaio Filippo Nardi, il tutor più dandy di Detto Fatto, avrà una missione: migliorare il guardaroba del suo ospite con due proposte pensate per accontentare le richieste di un amico. Il "Tricolore all'Italiana" è la pizza che l'ugola d'oro di Detto Fatto, Gianfranco Iervolino, ha ideato per celebrare l'artista del giorno, Toto Cutugno. E ancora l'appuntamento con l'immancabile duetto tra Bianca e Gianfranco per la rubrica “Canta che ti passa!”. Il medico di medicina generale Ivan Carrara mostrerà come intervenire in caso di ustione. La Croce Rossa Italiana per l'occasione eseguirà dei trucchi speciali per rendere più realistiche le ustioni sulla pelle degli ospiti. Samuele Bison condurrà alla scoperta dei migliori vini delle regioni italiane. Protagonista della puntata è l'Emilia-Romagna. Detto Fatto spalancherà le sue porte a una nuova tutor, la showgirl Giovanna Civitillo che, in modo scherzoso e ironico svelerà tutti i segreti per essere più femminili e seducenti, ma anche qualche utile trucchetto per conquistare un uomo. Gianni Molaro rivisiterà l'abito di mamma Maria Grazia per realizzare il sogno in bianco di Licia, una sposa rock di Brescia che il prossimo 24 agosto sposerà il suo Mattia.

Previous

Next