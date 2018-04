«Detto Fatto», i tutorial della settimana dal 30 aprile al 3 maggio

29 Aprile 2018 | 19:37 di Redazione Sorrisi

Detto Fatto, il factual show che anima i pomeriggi di Rai2, è pronto per una nuova settimana in compagnia di Caterina Balivo e di tutti i tutor dello show ogni pomeriggio dalle ore 14 e il lunedì e il giovedì anche in diretta e in contatto con i telespettatori tramite i canali ufficiali dello show con l’hashtag #DettoFattoRai, Facebook @DettoFattoRai2, Twitter @DettoFattoRai2, Instagram @DettoFattoRai. E questa sarà l’ultima settimana per Detto Fatto, prima della pausa per il 101° Giro d’Italia. Caterina Balivo e i suoi tutor saranno in onda fino a giovedì 3 maggio, per poi tornare lunedì 28 maggio. Ma ecco giorno per giorno di cosa si parlerà:

lunedì 30 aprile L’appuntamento si aprirà con l’artigiano del cioccolato Mirco Della Vecchia, che realizzerà un grande classico, il cremino, rivisitato con golosi abbinamenti alla frutta secca. Uno alle arachidi, uno ai pistacchi e uno alle nocciole. Grazie alla stilista delle spose Alessandra Rinaudo proseguirà il viaggio in Italia per vedere e scoprire tutte le caratteristiche e particolarità di un vero matrimonio all’italiana, concentrandosi oggi sul Friuli Venezia Giulia. Il make up designer Paolo Guatelli realizzerà un trucco speciale sull'attrice e showgirl Milena Miconi. Tra una linea di eye-liner e un tocco di blush, Milena racconterà a Caterina Balivo la sua carriera. Il chirurgo plastico Pietro Loschi darà qualche consiglio a una sua ospite che per anni ha combattuto contro l’obesità e che, dopo un intervento bariatrico, deve affrontare un lifting alle braccia e alle cosce. La designer di gioielli Daniela Cheli insegnerà a fare dei colletti floreali, accessori must have di stagione. Anche in questa puntata Detto Fatto mostrerà che per ottenere le pari opportunità si dovranno raggiungere i pari doveri dentro le mura domestiche: è ora che uomini e donne dimostrino di sapersi occupare anche delle mansioni normalmente affidate al partner, insieme ai tutor Titty, Flavia e Mirco!

Martedì 1 maggio Il mese di maggio inizierà in dolcezza con il pasticciere ufficiale della Fiorentina Simone Bellesi, per una speciale ricetta senza glutine: uno scrigno di pasta brisè ripieno di crema pasticciera e frutta di stagione. Gianni Molaro aiuterà una giovane pronta alle nozze, creando un abito a partire dal velo da sposa della madre. Nello studio di Detto Fatto arriverà anche la carica di allegria dell’attrice comica Barbara Foria, che riceverà in dono da Barbara Del Sarto un make up “jolly” adatto a tutti gli outfit rossi che l’attrice ha nel suo armadio. Munito di forbici, il professore del taglio Toni Pellegrino risponderà alla richiesta della sua ospite che desidera un taglio riccio ma non troppo corto, ispirato alla cantante Rita Ora. L’esperto di green Fabiano Oldani spiegherà come combattere gli odori con le piante più adeguate da casa e da ufficio. Il re della sfoglia Beniamino Baleotti preparerà le crespelle agli asparagi e prosciutto cotto in versione "sfogliata" con besciamella.

Mercoledì 2 maggio Detto Fatto sarà in diretta. Giulia Vaiana preparerà dei dolci fiabeschi: apple cake ispirate al mondo di Biancaneve. I buyer di Detto Fatto dovranno decidere se comprare la collezione di Carla Caroli, giovane designer che si è ispirata alla sua Puglia per dare vita alle fantasie delle sue creazioni. Come sempre, la giornalista di moda Giusi Ferré e il pubblico da casa via social daranno il loro giudizio sul lavoro presentato. Il make up artist Alioscia Mussi spiegherà perché, con l'arrivo della primavera e dei primi caldi, non si deve rinunciare al make up. Mussi realizzerà un trucco cinematografico sull’attrice Chiara Ricci. Il medico estetico Marco Bartolucci, infine, mostrerà come funziona il macchinario laser per la lipolisi non invasiva.

giovedì 3 maggio Anche questo appuntamento sarà in diretta. Pinella Passaro aiuterà una sua giovane ospite a trovare l’abito giusto per il suo matrimonio “country chic”. L’esperta di intimo Jennifer dalla Zorza aiuterà il pubblico di Detto Fatto a scegliere il costume giusto adatto a ogni fisicità: che sia bikini o costume intero, è importante capire come valorizzare i punti di forza e minimizzare i difetti. Spazio anche alla moda mare maschile, con la sfilata del modello più bello d’Europa Marco d’Elia (protagonista di una speciale intervista con Caterina Balivo), Maikol Fazio e Gianpaolo Gambi. Maikol Fazio sarà anche protagonista di un tutorial per insegnare agli anziani a difendersi dalle truffe e dalle aggressioni sempre più frequenti ai loro danni. Ospite speciale della puntata, il canoista Antonio Rossi. Insieme a Caterina, Rossi ripercorrerà la sua carriera iridata e parlerà della possibile candidatura di Milano come città delle Olimpiadi Invernali del 2026.

Previous

Next