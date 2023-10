Dietro le quinte del “GialappaShow”: il Mago Forest ci fa da guida al “Baratro”

Siamo entrati nello studio milanese dove si registra il programma di Tv8, tra comici, comparse, costumi e tante risate Barbara Mosconi







Nel camerino del Mago Forest ci sono Giorgio Gherarducci, uno dei due Gialappi (l’altro è Marco Santin), e Carmelo La Rocca, uno degli autori del “GialappaShow”. Sul tavolo davanti allo specchio Forest ha appoggiato il suo copione, personalizzato con la F sul frontespizio, mentre si affida alle mani esperte delle affezionate Patrizia e Mery, truccatrice e parrucchiera. «Sono vent’anni che lo trucco ed è decisamente migliorato» dice Patrizia. «Sta parlando del carattere, non della pelle» chiarisce Forest.

Sprazzi di un’ordinaria giornata dietro le quinte del “GialappaShow” negli studi milanesi dove Banijay Italia realizza il programma che ogni lunedì sera su Tv8 strappa sorrisi ai telespettatori. Ideato da Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, è affidato alle mani (e alle battute) del Mago Forest, padrone di casa del luminoso Baratro Club: «Qui si entra solo con la fedina penale sporca» dice. In un viavai frenetico mancano all’appello Marcello Cesena e Simona Garbarino, ossia Jean Claude e Madreh della serie “Sensualità a corte” che si registra in uno studio a Genova. Qui, invece, si comincia nel primo pomeriggio e si va avanti fino a notte inoltrata («A volte si slitta e scatta lo straordinario, anche se il produttore fa di tutto per non farlo scattare» commenta Forest) tra comparse che si aggirano dietro le quinte, comici in cerca di una battuta, costumisti che trasportano da una parte all’altra abiti improbabili, tecnici, fonici, microfonisti e cameraman.

Dietro le quinte del GialappaShow «Metto due fette di prosciutto sotto gli occhi, fa benissimo! Ma non lo dite in giro che poi lo fanno tutti». Un’ora e mezzo di trucco e Valentina Barbieri si trasforma in Ilary Blasi. I Neri per caso provano con Francesca Michielin, ospite musicale della puntata. I brani (e le sigle) sono arrangiati dal maestro Vittorio Cosma. Proprio dietro lo studio c’è il famoso “gabbiotto”: da qui Marco Santin (a sinistra) e Giorgio Gherarducci intervengono con le loro voci nel corso della puntata. Alfredo Colina (al centro) insieme con alcuni partecipanti al concorso di Miss Baratro: Miss Pace Fiscale e Miss 110%. «Avremo al Baratro anche i Coldplay... “Forse”. Infatti verranno solo se vanno bene le prevendite». Forest con Ciro Caravano dei Neri per caso che dice: «Siamo ospiti della Gialappa’s dal 1995, non siamo mai mancati nei loro programmi». « Alle pareti abbiamo la serie dei Ciri. C’è una pittrice che disegna solo Ciri, ma vuole restare anonima: è internata» dice Forest. Dentro il granchio blu c’è Francesco Pacus Costantini. Il costume è stato realizzato da una ditta che fa mascotte. Forest e Alessandro Betti in versione Fachiro Tandoori. Si trovano nella stanza verde dove sono registrate le “citofonate”. Grazie a effetti digitali verrà “incollato” lo sfondo del parcheggio. Brenda Lodigiani si allena sull’overboard che poi sarà nascosto sotto la grande gonna: così si muoverà in studio l’androide Ester Ascione.

In camerino Forest passa in rassegna i vestiti pronti e stirati appesi allo stendino, ne sfila uno parecchio sbrindellato e spiega: «Sono stato sbranato da un cane giocherellone alla dogana svizzera, ero andato in Olanda con Ellen Hidding, la conduttrice della prima puntata, siamo entrati in un coffee shop, ho bevuto qualcosa e poi non ricordo più nulla, ma giunti alla dogana il cane mi ha azzannato». Alle 3 di un piovoso pomeriggio autunnale Forest è sempre brillante: «Se mi vuoi dare un dispiacere devi convocarmi presto. Sono un nottambulo, la notte riguardo i copioni, metto gli accenti». Dopo un’ora anche le comparse sono sedute in studio istruite dagli autori, accanto a Forest si schierano i due buttafuori Fabietto e Mariolino (quest’ultimo, un marcantonio biondo, è il secondo figlio di Brigitte Nielsen), ancora mezz’ora ed entrano i Neri per caso (tutti di nero vestiti con cravatta arancione) e cominciano ad accordare le voci.

Passa ancora del tempo finché, dal “gabbiotto” ricavato appena fuori lo studio, dove i Gialappi controllano sui monitor tutti i movimenti, qualcuno grida: «Si comincia?». Finalmente qualcun altro urla: «Silenzio!». Avanza sul palco Francesca Michielin e intona un pezzo dei Beatles rifatto alla maniera degli Earth, Wind and Fire. Nulla qui è come sembra alla prima occhiata o al primo accordo. Ma non si può svelare proprio tutto...