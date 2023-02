Dietro le quinte di “Avanti un altro!”: per far ridere voi… loro lavorano in 300!

Vi portiamo a vedere come nasce il quiz condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti Paolo Fiorelli







Siamo andati a curiosare dietro le quinte di “Avanti un altro!”. Perché se pensate che sia facile realizzare un game-show quotidiano... ah, non lo pensavate eh! E avevate ragione: ogni puntata dello show è il frutto del lavoro di 100 persone, a cui bisogna aggiungerne altre 200, tra concorrenti e pubblico.

Mentre Paolo Bonolis e Luca Laurenti discutono, sul tavolo spicca l’omaggio di un fan: una tavoletta di legno scolpita che riproduce il loro “storico” bacio a Sanremo nel 2009. Il camerino di Bonolis si riconosce perché anche negli angoli spuntano i colori dell’Inter, oltre a una spiritosa rivisitazione della celebre opera “Campbell’s soup cans” (cioè i “Barattoli della zuppa Campbell”) di Andy Warhol: sull’etichetta c’è la faccia di Bonolis. Pochi minuti prima di andare in onda Paolo Bonolis “scalda” il pubblico con un piccolo discorso. “Miss Claudia”, cioè Claudia Ruggeri (a sinistra), e la “Ragazza del Web” Laura Cremaschi leggono le domande che dovranno porre ai concorrenti. La truccatrice Edwige dà gli ultimi ritocchi allo splendido volto di Sophie Codegoni, che nel Salottino dello show ricopre il ruolo di “Bonas”. I concorrenti del programma lasciano cappotti e giacche prima di entrare in studio. Tutti hanno già una targhetta con il loro nome. Tra Luca Laurenti e Paolo Bonolis c’è Marco Salvati, uno degli autori storici del programma (e anche di molte canzoni). Ogni giorno di registrazione sono convocati una ventina di concorrenti. Eccoli in fila dietro le quinte, pronti a partecipare al gioco al grido di battaglia del programma: “Avanti un altro!”. Mor Beye si prepara a entrare in scena nei panni di “Horror”: è lui il personaggio del Salottino preferito da Paolo Bonolis. La postazione iniziale di Laurenti è sopraelevata (ma poi scende per affiancare Bonolis e i concorrenti). “Miss Claudia” e la “Ragazza del Web” (cioè Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi) stanno per essere chiamate in scena da Bonolis: comincia lo show!

Tutti convocati al Centro Titanus Elios di Roma entro le 13 e tutti sottoposti a tampone antiCovid. La registrazione inizia alle 14 e si conclude alle 16.30 circa (ogni giorno vengono registrate due puntate). Mediaset si occupa della parte tecnica e della regia, Endemol di quella degli autori che preparano le domande, mentre la selezione dei concorrenti, del pubblico e i personaggi del Salottino dipendono dalla società S.D.L. 2005 di Sonia Bruganelli.

Da notare che i concorrenti non possono ripresentarsi, neppure dopo anni: devono essere sempre nuovi. Tutte persone che Paolo Bonolis... evita fino all’inizio della registrazione: infatti ama scoprire i concorrenti sul palco e non vuol sapere nulla prima. Perciò arriva verso le 11: doccia, caffè, lettura dei giornali, un saluto a Luca Laurenti e via, davanti alle telecamere.