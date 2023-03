Dietro le quinte di “Benedetta primavera” con Loretta Goggi

È il programma di Rai1 in cui torna dopo 30 anni a essere la protagonista assoluta. Noi siamo andati a spiare... Stefania Zizzari







Da un paio di mesi gli studi Rai “Fabrizio Frizzi” sono diventati la sua seconda casa: Loretta Goggi è tornata in tv con uno show tutto per lei dopo 30 anni. E lo ha fatto alla grande. Prove su prove in uno studio, il numero 5, che conosce bene perché è lo stesso che ospita “Tale e quale show”, il programma di Carlo Conti del quale fa parte della giuria dalla prima edizione. «Quello che mi manca è il tempo, vorrei provare di più, io sono molto severa con me stessa» confida Loretta durante una pausa. Noi l’abbiamo seguita nel backstage del suo programma: dalle 14, quando arriva agli studi, alle due di notte, quando finisce le prove, Loretta è instancabile.

«Voi la vedete sensibile e fragile... in realtà è una tosta» ride Luca Bizzarri. «E ha una voce potentissima. Quando provavamo un pezzo di Ornella Vanoni pensavamo che la base fosse quella originale, invece era la voce di Loretta che cantava imitandola». Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri sono i “boys” della padrona di casa. «Loretta è avanti: è la prova che quando il talento è animato da intelligenza produce lavori di una modernità straordinaria» commenta Paolo.

E ora seguiteci dietro le quinte alla scoperta dei segreti dello show. Ma fate piano...