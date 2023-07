Dietro le quinte di “Italia’s Got Talent”

Al Teatro degli Arcimboldi di Milano si registra lo show in arrivo su Disney+ Barbara Mosconi







Siamo stati al Teatro degli Arcimboldi di Milano dove si registra la nuova stagione di “Italia’s Got Talent”, lo show prodotto da Fremantle Italia, che cerca talenti di ogni genere e provenienza. All’esterno, in fila, ci sono centinaia di persone: ci metteranno un paio d’ore a entrare e riempire la platea e la galleria firmando fogli dove prometteranno di non rivelare nulla di quello a cui assisteranno di lì a poco.

In questa nuova edizione, Frank Matano e Mara Maionchi tornano a sedersi in giuria. Accanto a loro due nuovi giudici: la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, star dei social, qui al suo debutto televisivo.

Sul palco ci sono ben due conduttori: Aurora e Fru, che formano una costola del gruppo dei The Jackal. Al centro della scena spiegano cosa si vedrà durante la serata, le novità del regolamento, scherzano con la giuria, poi si parte con le esibizioni dei concorrenti. Il programma sarà disponibile dal 1° settembre, per la prima volta in streaming su Disney+: ancora un po’ di pazienza e tutto verrà svelato.