Dietro le quinte di “Soliti ignoti”: così nasce una puntata

Da cinque anni ogni sera Amadeus ci invita a giocare con lui nel suo programma “Soliti ignoti - Il ritorno”, sfidandoci a scoprire anche da casa le professioni degli otto misteriosi personaggi in studio. Professioni, c’è da dire, quasi sempre bizzarre: c’è chi insegna a costruire pollai, chi restaura manoscritti francescani, chi addirittura rivela i volti dei sarcofagi... Merito della redazione del programma, alla continua ricerca dei professionisti più originali.

Per non parlare del “parente misterioso”, che misterioso lo è davvero. «Scegliamo parenti che non abbiano una somiglianza troppo evidente e che soprattutto abbiano lineamenti familiari con più di un ignoto, per confondere ancora di più le acque» ride l’autore Fausto Enni. Nelle puntate in onda fino a Pasqua sono ancora personaggi noti a giocare e a devolvere l’eventuale vincita in beneficenza. «Da domenica 17 aprile invece torneranno a giocare, in coppia, i concorrenti comuni» ci anticipa Federico Antonini, curatore del programma per Endemol.