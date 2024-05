“Dilemmi”, le nuove puntate con Gianrico Carofiglio

Dal 19 maggio su Rai3, in seconda serata, sei nuove puntate Antonella Silvestri







Sei nuove puntate per esplorare questioni controverse. Dal 19 maggio su Rai3 torna, in seconda serata, "Dilemmi", il programma ideato e condotto dallo scrittore Gianrico Carofiglio. Accanto al conduttore, ospiti provenienti dal mondo della cultura, dell’arte e della scienza pronti a schierarsi ai lati opposti del dilemma in questione.

Quali saranno i “dilemmi” che affronterà in queste puntate?

«Si va dal porgere l’altra guancia, che sostanzialmente si traduce nella dicotomia pace-guerra e nelle forme più diverse, come la reazione e la difesa al dibattito linguistico sui nomi - maschili e femminili - delle cariche e delle funzioni. Altri argomenti sono il merito, per il quale ci si pone la domanda se è un modo per rendere la società più giusta o per renderla più iniqua».

Temi serissimi...

«Parleremo anche di educazione. Regole o permissivismo? Poi continueremo con i limiti etici della scienza e con il binomio mare-montagna».

Qualche anticipazione sugli ospiti?

«Per la scienza, avremo il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi e padre Paolo Benanti, esperto di etica e Presidente della Commissione intelligenza artificiale per l’informazione. Per il dibattito linguistico ci avvarremo della presenza dello scrittore Emanuele Trevi e della linguista Vera Gheno. Per il dilemma mare-montagna ci saranno la giornalista Lidia Ravera e la manager Evelina Christillin».

Qual è il suo approccio personale nel gestire i dilemmi?

«Cerco di applicare un metodo che, per me, funziona e consiste nel capovolgere l’approccio e i termini del problema. Se credo fermamente in una cosa, ad esempio, faccio finta di essere convinto di un’altra e vedo l’effetto che fa. È un modo per ridurre la tensione e la rigidità anche della dialettica. In generale, poi, cerco di guardare una situazione da più punti di vista».