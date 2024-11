“Dinner Club 3” con Cracco da Roma a Brindisi e stavolta saremo tutti insieme

Su Prime Video si viaggia e si mangia con De Sica, Papaleo e Fanelli Giulia Ausani







Risate, piatti della tradizione e incontri memorabili: sono questi gli ingredienti di “Dinner club”, il viaggio culinario di Prime Video che torna con la terza stagione il 21 novembre, prodotto da Banijay Italia. Alla guida del nuovo itinerario c’è sempre Carlo Cracco, stavolta in compagnia di Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. E quest’anno c’è una novità: Cracco non viaggerà singolarmente con ognuno di loro, ma percorreranno tutti e quattro insieme in camper l’Appia Antica, da Roma a Brindisi.

«Dopo il mio film “Basilicata coast to coast” mi sentivo un esperto di viaggi, ma non mi aspettavo un’esperienza così affascinante e intensa» ci racconta Papaleo. «Non è certo una passeggiata di salute!» concorda De Sica. «Ma sarà davvero divertente, anche perché io non avevo mai fatto viaggi in camper. Dormiremo persino con gli scout!». Aggiunge Papaleo: «E poi, quando ti ricapita di vedere un allevamento di cozze in mezzo al mare della Puglia?».

Come da tradizione, Cracco li metterà a dura prova con ricette ricercate e insolite. «Mi faranno cucinare cose talmente tremende che all’inizio non ce la farò» anticipa ridendo De Sica. Il primo piatto assaggiato? «Testicoli di toro. Io avrei preferito un bel risottino alle verdure...».

Sarà un viaggio costellato da esperienze memorabili. «Quasi mi commuovo a dare il latte con il biberon a un vitellino di bufalo» racconta Papaleo. «Io invece rimarrò affascinato da un forno del ’600» svela De Sica. «Lo gestiscono due anziane signore e possono infornare anche 50 pizze».

A fine viaggio non potrà mancare la cena conclusiva, a cui partecipano anche tre veterani del programma: Sabrina Ferilli, Corrado Guzzanti e Antonio Albanese. «Forse quella è la parte più bella» racconta De Sica. «È come quando usciamo senza telecamere e... senza strane pietanze a base di toro».