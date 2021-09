“Dinner Club”: con Carlo Cracco in giro per l’Italia

«Mi sono divertito molto. Quando siamo partiti devo ammettere che avevo un po’ d’ansia perché non sapevo dove mi avrebbero portato, dove avremmo dormito, se mi avrebbero fatto vedere le partite… che non ho visto, ma non importa perché ne è valsa la pena. Ho conosciuto persone straordinarie e visitato luoghi incredibili» ha detto Diego Abatantuono parlando della sua esperienza in Sardegna, dove si è trovato anche a pernottare in un isolato ristoro per pastori.

Il viaggio è stato un modo per alcuni di loro di venire a patti con le proprie paure o antipatie alimentari, come quella di Valerio Mastandrea per la mozzarella e i formaggi in generale, mentre per altri è stata l’occasione di imparare ad apprezzare piatti nuovi e non così comuni. Alcuni hanno soddisfatto le proprie curiosità, altri ci hanno provato con divertenti risvolti. Per tutti il “Dinner Club” è stata l’occasione per conoscere persone straordinarie e mettersi alla prova.

«È un’esperienza un po’ extra rispetto a quella della nostra professione perché mi sono trovato dentro un contenitore, in un contesto che non conoscevo e verso cui avevo qualche timore. D'altronde tutti hanno sempre un po’ di paura quando si trovano a dover essere se stessi» ha detto Valerio Mastandrea. «Invece l’ho vissuta come un viaggio con una persona che non conoscevo - non sono partito con nessuna mitologia su Carlo, dato che non guardo programmi di cucina vista anche la mia poca predisposizione - e che mi ha permesso di fare qualcosa di nuovo».

«Per me è stata un’esperienza legata alla curiosità e all’apertura. Abbiamo visitato luoghi non turistici, dove non eravamo mai stati e dove probabilmente non andremo mai più, che ci hanno riempito gli occhi di una bellezza assoluta, la pancia e il cuore di persone legate alla loro terra, che non vedono l’ora di fartela conoscere» ha detto Luciana Littizzetto.