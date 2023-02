“Dinner Club” il trailer della seconda stagione

Il trailer dei nuovi episodi del food travelogue con lo chef Carlo Cracco e i suoi nuovi compagni di viaggio Carlo Cracco con Paola Cortellesi Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







Carlo Cracco torna con il suo food travelogue: la seconda stagione di "Dinner Club" sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 17 febbraio con i primi quattro episodi, seguiti dagli ultimi due il 24 febbraio.

Gli ospiti della seconda stagione

Con la sua formula innovativa è stata una delle novità Original di produzione italiana di Prime Video. In questa seconda edizione, lo chef stellato torna in viaggio per l’Italia insieme a quattro compagni speciali, gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese.

I luoghi

Mete di questo nuovo viaggio sono la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia. Una volta rientrati al Dinner Club, i viaggiatori si uniranno a cena con le due socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto regalando sei puntate piene di rivelazioni, buona cucina e tante risate.

Il trailer della seconda stagione