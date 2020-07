Discovery: le novità e i programmi in arrivo per la stagione 2020/2021

07 Luglio 2020 | 17:00 di Giulio Pasqui

Grandi novità, conferme attese e qualche colpo di scena. Questa mattina il gruppo Discovery ha presentato (a distanza, s'intende) i palinsesti della prossima stagione televisiva. "Discovery Reacts" è stato il claim scelto per comunicare la volontà di reagire in seguito all'emergenza Covid-19. I canali del gruppo - ovvero Nove, Real Time, Food Network, Giallo, DMax, Motor Trend, EuroSport e Home & Garden Tv - sono reduci da un anno da record: Discovery è diventato il terzo editore tv nazionale, merito anche di un +10% di share rispetto all'anno precedente. «È stato il miglior semestre di sempre per Discovery» hanno raccontato alla stampa l'amministratore delegato Alessandro Araimo, il general manager Fabrizio Piscopo e la SVP Chief Content Officer Laura Carafoli. E ora sono in arrivo oltre 20 nuovi format italiani e circa 50 internazionali.

Nove: tutte le novità

Grande soddisfazione per il canale, che è «saldamente il nono canale nazionale» per ascolti. «Il Nove ha mantenuto la sua traiettoria di crescita. Ogni mese, il Nove cresce», ha raccontato il direttore Aldo Romersa. Tra le conferme, immancabile “Fratelli di Crozza” con Maurizio Crozza (dal 18 settembre per 13 puntate). Il comico è intervenuto durante la presentazione con un videomessaggio: «Quel che so è che dopo nove puntate di teatro vuoto non vedo l'ora di riabbracciare il pubblico».

Ritorna anche “Deal With It – Stai al gioco” con Gabriele Corsi e nuovi ospiti vip. Sono previste 60 nuove puntate, da inizio settembre. Riprende anche “L'Assedio” con Daria Bignardi «per riprendere il discorso dove il Covid l'aveva interrotto». Con la giornalista sono previsti anche dei progetti fuori dallo studio. Tornano anche “Cambio moglie” con otto nuove puntate, “Accordi e disaccordi” con undici nuove puntate condotte da Andrea Scanzi, Luca Sommi e Marco Travaglio, “Fake – La fabbrica della notizie” con otto nuove puntate condotte da Valentina Petrini. Previsti nuovi progetti con Peter Gomez e una versione 2.0 de “La confessione”.

Non mancheranno le novità. «Mai sprecare una crisi» è il mantra del direttore Romersa. Quindi ecco “Gino Cerca Chef”, ovvero un talent show tra 54 aspiranti chef che sognano di andare a lavorare in Gran Bretagna. Gino D'Acampo sarà il conduttore e giudice dello show con Fred Siriex, il conduttore di "Primo Appuntamento" in UK. Novità anche con Francesco Panella: rimarrà in Italia per “Riaccendiamo i fuochi”. Affiancherà i ristoratori colpiti dall'emergenza Covid per rimettersi in sesto. Sono previste sei puntate da metà ottobre.

Grande attesa per il format originale “Quasi quasi cambio i miei”, in palinsesto da dicembre: «Quante volte i figli hanno desiderato di cambiare i genitori? Bene, questo è il meccanismo alla base di questo programma in cui due adolescenti si scambieranno le famiglie per vivere due realtà opposte» è stata la presentazione di Romersa. Previsti anche 16 appuntamenti del ciclo "Nove racconta", documentari con un linguaggio cinematografico.

Al momento non è previsto il ritorno di “Belve” di Francesca Fagnani.

Real Time: cosa vedremo?

Real Time festeggia dieci anni sul digitale terrestre restando salda nella top ten dei canali nazionali più visti. «Real Time non ha mai smesso di innovare» assicura Laura Carafoli. Veniamo alle novità. Al lunedì è prevista la serata “medical” con il Dott. Giardiello e la nuova stagione de “La clinica per rinascere – Obesity Center Caserta”. In autunno arriveranno anche i nuovi episodi di “Vite al limite” e di “Dr. Pimple Popper – La dottoressa schiacciabrufoli”. In autunno debutterà "Sex clinic", ovvero la clinica di ‘sexperti’ che risponderà a tutte le domande dei propri pazienti, cercando di risolvere i loro problemi di salute legati al sesso.

Al mercoledì tornerà la serata dedicata all'amore con i nuovi episodi di “Primo appuntamento” condotto da Flavio Montrucchio e la nuova stagione di “Matrimonio a prima vista Italia”. Quest'ultima è stata la prima produzione di Discovery realizzata dopo il lockdown. «Tutto si è svolto in sicurezza. Paradossalmente sarà la serie più emozionante. Tutti i protagonisti delle produzioni di Discovery, dagli autori ai concorrenti, sono stati testati e tamponati prima delle registrazioni. I set sono i posti più sicuri dove stare, anche se è un impegno economico e in attenzione non banale» ha detto la Carafoli.

Al venerdì, invece, è confermata la “serata bakery” con “Bake Off Italia – Dolci in forno” con Benedetta Parodi e la new entry Csaba Della Zorza in giuria al fianco di Damiano Carrara, Ernst Knam e Clelia D'Onofrio. A dicembre arriverà anche la versione “Junior” con Flavio Montrucchio, che condurrà pure “Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto”. Ma su quest'ultima versione le bocche sono cucite. Il 2021 vedrà anche il ritorno di "Cake star" con Katia Follesa e Damiano Carrara. Tra le riconferme spiccano “Cortesie per gli ospiti” con un racconto legato anche alle convivialità nelle terrazze e nei giardini e "Il Castello delle cerimonie".

Una novità assoluta, direttamente dall'Inghilterra, sarà “Ti spedisco in convento”: cinque ragazze, dai 18 ai 23 anni, verranno spedite a loro insaputa in un convento e tolte dalla loro vita fatta di alcool, fidanzati e social media. Un gruppo di suore proveranno a riportarle sulla retta via. Novità anche per Katia Follesa, che assieme al compagno Angelo Pisani sarà alla guida di “Social family”, un racconto sulla vita familiare tra docu e comedy.

Non tornerà, invece, il day-time di “Amici”. «Dopo sette anni di matrimonio il contratto è scaduto. Lo rivedremo esclusivamente sulle reti Mediaset», l'annuncio. La rete diretta da Gesuldo Vercio è al lavoro anche sulla seconda edizione di “The real housewives”.



Grandi novità per la seconda serata. Federico Fashion Style raddoppia. Non solo condurrà “Il salone delle meraviglie”, ma nel 2021 anche “Beauty bus”: «Girerà l'Italia e le sue piazze per cambiare il look a molte donne». Con “Ti spazzo in due” la famiglia Paglionico, composta da sei donne baresi, andrà a ripulire delle case più sporche d'Italia. A ottobre verranno aperte anche le porte de "L'atelier delle meraviglie" con la Famiglia Celli, che da molti anni guida un family business di abiti da cerimonie.

Food Network: a tutta cucina

Più 30% rispetto all'anno precedente per il canale 33 del digitale terrestre. Confermata la squadra di “food star”, compresi Benedetta Rossi, Chiara Maci, Simone Rugiati e Roberto Valbuzzi. Ma è tempo di novità anche per Food Network: “Giusina in cucina” diventerà una vera e propria serie con Giusina Battaglia dopo l'esperimento durante il lockdown, mentre debutterà "In cucina con Imma e Matteo". Direttamente dal “Castello delle cerimonie”, Donna Imma aprirà la cucina privata per raccontare le ricette della tradizione campana.

DPlay Plus: arriva "Naked Attraction"

La piattaforma streaming pay di Discovery Italia a luglio si arricchirà con gli incontri WWE, trasmessi in contemporanea con gli Stati Uniti. Tornerà anche la sit-com “The Facchinettis”. Ma la vera novità è l'arrivo di “Naked Attraction”. «Chi sarà il conduttore? Abbiamo appena chiuso il contratto per il formato, stiamo lavorando e pensando a dei volti. Sarà un volto femminile, sicuramente ironico e autorevole. Abbiamo delle idee, ma non ancora il nome definitivo. Lo vedremo online a inizio 2021, le riprese cominceranno in autunno», ha detto Laura Carafoli. Perché verrà trasmesso in streaming e non sulla tv lineare? «In Italia ci sono delle regole per cui la nudità non si può far vedere. Su Channel 4 va in onda in prima serata senza censure, in Italia non si può. Noi crediamo che questo formato abbia la capacità di rompere le barriere, è un programma aperto sulla diversità. Per questo è una produzione che vedrete nella sua versione integrale, senza pixel, solo su DPlay Plus».

Home & Garden Tv, DMax, Giallo, Eurosport: in arrivo nuovi format

Su HGTV – Home & Garden Tv, il nuovo canale di Discovery dedicato al 100% al mondo della casa, arriveranno i gemelli Jonathan e Drew Scott con un nuovo format che spopola all'estero: “Celebrity Iou”. Gli Scott lavoreranno per aiutare le più famose star di Hollywood a rinnovare le proprietà di amici o parenti. Il format comincerà con Brad Pitt e continuerà con Jeremy Renner, Viola Davis, Melissa McCarthy, Rebel Wilson e Michael Bublè. In arrivo, in autunno, anche Manuel Casella con il format originale “Ok la casa è giusta”. Mentre Paola Marella sta portando avanti “Il Fuorisalone di HGTV”.

Su Giallo, il canale crime del gruppo, debutterà la figlia di Depardieu, Julie, nella serie in prima tv “Alexandra”, oltre alla nuova stagione di “Profiling”.

Alcune novità anche per DMax, il canale maschile. Fa notizia l'acquisizione dei diritti della WWE a partire da luglio. Spazio poi ai boscaioli di “Undercut” e ai cavatori del marmo di Carrara con “Uomini di Pietra”. Paolo 'Gibba' Campanardi sarà il protagonista di “Metal detective”: andrà in giro per l'Italia in cerca dei possibili tesori nascosti.

Su Motor Trend torneranno “Cortesie per l'auto”, “Drive me crazy” con Irene Saderini e “Dal pollaio alla pista” con Davide Cironi.

Su EuroSport spazio al grande sport con Us Open, dal 31 agosto al 13 settembre e Roland Garros, dal 20 settembre al 4 ottobre. E poi ancora basket, con l’Eurolega, sport invernali, dopo i trionfi azzurri dell’ultima stagione, golf, motori e molto altro. Oltre al Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta Espana e le Grandi Classiche posticipate dalla primavera all’autunno.