Diversity Media Awards 2023: tutte le nomination

Domenica 21 giugno al Teatro Lirico di Milano tornano i Diversity Media Awards, il primo riconoscimento europeo che premia personaggi e contenuti mediali che, nel corso dell’anno precedente, si sono distinti per una rappresentazione valorizzante e inclusiva delle persone per temi di genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, età e generazioni, disabilità, etnia e aspetto fisico, sui diversi media nazionali.

Le nomination dei Diversity Media Awards sono il frutto della ricerca annuale Diversity Media Report 2023 relativa al periodo gennaio – dicembre 2022, realizzata da Fondazione Diversity in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia e con un Comitato Scientifico proveniente da numerose Università italiane.

L'ottava edizione degli Oscar dell'inclusione, di cui Sorrisi è media partner, sarà condotta da Matilda De Angelis e Alberto Boubakar Malanchino e verrà trasmessa da Rai1 sabato 1 luglio in seconda serata.

Tra i personaggi in corsa per il titolo di "Personaggio dell'anno" ci Alessandro Michele, Chiara Bersani, Marracash, Ornella Vanoni, Paola Egonu, Paola Turci e Francesca Pascale, Samantha Cristoforetti: di seguito le dieci categorie in gara.

Le nomination

Miglior serie tv italiana

"5 Minuti Prima" – RaiPlay

"Blocco 181" – Sky Atlantic

"Circeo" – Paramount +

"Prisma" – Prime Video

"SKAM 5" – Netflix

Miglior serie tv straniera

"I may destroy you" – Sky Atlantic

"Heartbreak High" – Netflix

"Ms. Marvel" – Disney +

"Ragazze vincenti" – Prime Video

"The Umbrella Academy" – Netflix

"Willow" – Disney +

Miglior serie tv kids

"Dead End: paranormal park" – Netflix

"Di4ri" - Netflix

"Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa" - Rai Yoyo

"Super Benny" - Frisbee, Discovery+

"Unlockdown" - DeA Kids

"Daniel Tiger" - Nick Jr.

Miglior film italiano

"Io e Spotty"

"Il Signore delle formiche"

"L'immensità"

"La timidezza delle chiome"

"Le favolose"

Miglior programma tv

"D-side – Il lato diverso delle cose" - RaiPlay

"Offside Racism" - RaiPlay

"Quelle brave ragazze" - Sky Uno

"The Voice Senior" - Rai1

"Tonica" - Rai2

"Trasformazioni incredibili" - Real Time

Miglior podcast

"Maschiacci" - Dog-Ear

"Storia del mio nome" - Spotify Studios, Chora Media

"Get under my skin" - Champs Stop Afrofobia

"Fuori Norma" Emanuela Masia

"Questione di famiglia" - Spotify Studios

"Piacere mio – La storia del sesso" - OnePodcast

Miglior programma radio

"Storie di rinascita" - Radio 24

"I miracolati" - Radio Capital

"Tre soldi" - Rai Radio 3

"Il mondo nuovo" - Rai Radio 1

"Tutta la città ne parla" - Rai Radio 3

"Say Waaad?" - Radio Deejay

Miglior prodotto digital

Ariman Scriba, Race Based traumatic stress

Eva Stai Zitta, Diet Culture, ripassino smart

Generazione Magazine, I registri di genere ai seggi

Le regole del diritto perfetto, Parliamo di colorismo

LunnyLunnyLunny, Cosa significa crip face

Sofia Righetti, Aggressioni verbali e abilismo

Creator dell'anno

Aida Diouf Mbengue

Carolina Capria

Francesca Bubba

Jessica Giorgia Senesi

Momoka Banana

Nadia Lauricella

Personaggio dell'anno