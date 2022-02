“Domenica in”: puntata speciale da Sanremo

Come da tradizione tutti i cantanti in gara saranno ospiti di “Zia Mara” Mara Venier a "Domenica In" Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Sarà una puntata speciale, la ventunesima di “Domenica In”, il 6 febbraio, eccezionalmente dalle ore 14 alle ore 18.45 circa su Rai1. Come da tradizione per il giorno successivo al Festival, Mara Venier sarà infatti in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, con tanti ospiti per un appuntamento speciale tutto dedicato alla 72° Festival di Sanremo.

Un puntata speciale che vedrà ospiti, subito dopo il Tg1 delle ore 13.30, tutti i cantanti (compresi i vincitori Mahmood e Blanco) e protagonisti della kermesse sanremese. Durante la lunga diretta, inoltre, numerosi giornalisti e personaggi noti dello spettacolo come Christian De Sica, Alba Parietti, Pino Strabioli e molti altri. Presenti anche Orietta Berti e Fabio Rovazzi.