“Domenica In” riparte con Massimo Ranieri e Orietta Berti

Ospiti di Mara Venier anche Christian De Sica, Bobby Solo e Paolo Del Debbio







Per la prima puntata del 2022 di Domenica In, il 2 gennaio dalle 14 su Rai1, Mara Venier avrà come sempre tanti gli ospiti in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. A partire da Massimo Ranieri, protagonista del Capodanno in tv su Rai1 e uno dei 25 big della prossima edizione del Festival di Sanremo, che si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a presentare il suo libro autobiografico Tutti i sogni ancora in volo.

Sarà seguito da Orietta Berti che si esibirà cantando il brano Amazzonia, che dedicherà a tutti i bambini, e il nuovo singolo Luna piena che nasce dalla collaborazione artistica con il rapper e produttore Manuelito, in arte Hell raton. Inoltre la popolare cantante emiliana festeggerà a Domenica in la certificazione del sesto disco di platino per il brano Mille, inciso insieme a Fedez e Achille Lauro.

Sarà poi la volta di Christian De Sica, protagonista al cinema con il film di Alessandro Siani Chi ha incastrato Babbo Natale?, si racconterà a tutto tondo parlando dei suoi affetti e del forte legame con la sua famiglia e i suoi figli, oltre a ricordare il padre Vittorio De Sica e la mamma Maria Mercader.

Infine, ancora spazio alla musica con Bobby Solo che si esibirà con la sua band con alcuni suoi successi e i classici di Elvis Presley. Mentre il giornalista e scrittore Paolo Del Debbio presenterà il suo libro autobiografico Le 10 cose che ho imparato dalla vita.