“Domenica In” si rinnova: giochi, interviste e un nuovo studio tutto da scoprire

Carola Piluso







La domenica è da sempre il giorno del riposo, ci si dedica alla famiglia e le famiglie italiane da quasi 31 anni la passano in compagnia di “Domenica In”. «Quest'anno voglio sparigliare» promette la padrona di casa Mara Venier alla presentazione della nuova edizione del programma nella storica sede Rai di Viale Mazzini a Roma. Tra le novità annunciate una nuova scenografia, una scaletta in continua evoluzione, un gioco interattivo che coinvolgerà il pubblico da casa, un corpo di ballo e momenti dedicati all'attualità e ai fatti di cronaca. L'appuntamento con la prima puntata è fissato per il 15 settembre alle 14:00 su Rai 1 in diretta dagli "Studi Rai Fabrizio Frizzi".

Si guarda al futuro senza dimenticare il passato, un passato costellato dalla presenza di Luca Giurato, scomparso lo scorso 11 settembre, amico e compagno di avventure della prima "Domenica In" di Mara Venier nel 1993. «La prima conferenza stampa la feci proprio qui insieme a lui che mi volle vicina nel '93/'94 e se sono ancora qui oggi lo devo a Luca» racconta la conduttrice con affetto e commozione. Per questo sedicesimo anno alla conduzione la "zia Mara" è un vulcano di idee e ha voluto apportare dei cambiamenti al format a partire dallo studio. La scenografia è pensata per valorizzare i diversi momenti dello spettacolo, infatti, la Venier si muoverà nei diversi spazi denominati "isole". In particolare una zona sarà riservata esclusivamente alle performance musicali. Una delle novità più attese è il gioco telefonico con il pubblico da casa "Mara 500+": «Il gioco riguarda la storia della televisione e la storia delle mie "Domeniche In"» spiega la conduttrice, «Ho voglia di leggerezza, di tornare a giocare e voglio il contatto con il pubblico» aggiunge.

Non mancheranno le celebri e amatissime interviste, tra i primi ospiti Renzo Arbore, Riccardo Cocciante, Teo Mammucari e Sal Da Vinci. Per la cronaca ospite Valeria la moglie di Louis Dassilva arrestato per l'omicidio di Pierina Paganelli. «Quest'anno vorrei fare delle interviste da donna a donna per tirare fuori delle storie di donne con un vissuto importante da raccontare, non solo con le star ma anche con le donne "normali"» rivela Mara, poi confessa «Avrei voluto una "Domenica In" tutta al femminile, ma i nomi che avevo in mente erano complessi da mettere insieme e quindi l’idea è stata messa da parte».

La nostra cara Zia sarà impegnata anche nel nuovo programma "Le stagioni dell'amore" in partenza da sabato 9 novembre su Rai 1 alle 14 e a tal proposito dichiara «Mi sono voluta buttare, il titolo è talmente bello che appartiene a tutti noi, chi non ha vissuto le stagioni dell'amore?». Come ogni anno la Venier ha affermato che questa sarà la sua ultima "Domenica In", ma sarà davvero così?