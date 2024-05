Domenico Iannacone al via con “Che ci faccio qui”

La nuova stagione torna su Rai3 da giovedì 30 maggio in prima serata Tiziana Lupi







Domenico Iannacone dice che «ci sono storie che non finiscono mai, luoghi e volti che non dimentichiamo e che continuano a dirci qualcosa». Da questa nostalgia è nata la nuova stagione di "Che ci faccio qui", che torna su Rai3 da giovedì 30 maggio in prima serata. Tre le puntate previste che il giornalista ha realizzato ripercorrendo a distanza di anni un viaggio nel “profondo Sud” del Paese. «Sono andato in Calabria e in Campania per capire se qualcosa è cambiato o se tutto è rimasto come un tempo» spiega.

E cosa ha trovato?

«Alcune situazioni sono rimaste identiche o persino peggiorate. Ad esempio, a Rosarno, in Calabria, quella che una volta era la tendopoli in cui vivevano in condizioni terribili i braccianti immigrati, invece di essere smantellata è diventata una baraccopoli dove si continua a vivere nella più completa emarginazione».

Una situazione senza speranza...

«Alcune, purtroppo, lo sono. Penso ad Alì, che ho incontrato nel deposito abbandonato dove vive in totale solitudine da 14 anni, lavorando come bracciante senza permesso di soggiorno. O a Nino De Masi, imprenditore che ha un’azienda nel porto di Gioia Tauro e che da quando, più di dieci anni fa, ha denunciato il racket, vive sotto scorta ed è rimasto con soli 25 dei 180 dipendenti che aveva. Poi, però, ci sono anche segnali di speranza, come l’azienda di Cosenza acquisita da una multinazionale giapponese che dà lavoro a 400 neolaureati. O l’istituto “Francesco Morano” di Caivano: un imprenditore emiliano assume nella sua azienda di ceramiche i neodiplomati».