“Don Carlo” al Teatro alla Scala e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, giovedì 7 dicembre

X Factor - TV8 - Sky Uno - Ore 21.25

Una cosa è certa: quella di quest’anno non è stata un’edizione sonnolenta… Ora è arrivato il capitolo conclusivo: la finale. Dopo mille polemiche e il licenziamento di Morgan, tocca a Dargen D’Amico, Ambra e Fedez guidare i loro artisti verso la vittoria.

Passato e presente - Rai3 - Ore 13.15

Neppure la sua straordinaria carriera giornalistica (è stato anche alla guida del Corriere della Sera) gli ha mai fatto trascurare il grande amore per la storia. Nella puntata odierna Paolo Mieli rievoca lo sbarco degli alleati in Italia nel 1943.

Don Carlo - Rai1 - Ore 17.45

Francesco Meli e Anna Netrebko sono i protagonisti dell’opera di Giuseppe Verdi scelta per aprire la stagione della Scala. La diretta televisiva è condotta da Milly Carlucci e Bruno Vespa.

Zelig - Canale 5 - Ore 21.20

Accanto a tanti nomi nuovi, questa edizione del programma ha riproposto alcuni dei mattatori che hanno fatto la storia del cabaret in tv. Come Raul Cremona, irresistibile interprete di personaggi come Silvano il mago di Milano, il mago Oronzo e Jacopo Ortis.

Marcel the shell - Sky Cinema Due - Ore 21.15

Arriva in prima tv un divertente film d’animazione, candidato agli Oscar, che vede protagonista una buffa conchiglia con un occhio di plastica e le scarpe da ginnastica. Contro ogni aspettativa, diventerà una star.

Noi siamo leggenda - Rai2 - Ore 21.20

Nelle scorse settimane abbiamo imparato a conoscere Massimo (Emanuele Di Stefano) e i suoi amici, adolescenti alle prese con un’età difficilissima da vivere. Stasera, con gli ultimi episodi, scopriremo come finirà (per ora) la loro storia…

Memo sport

CALCIO: PREMIER LEAGUE

ore 20.30 Everton-Newcastle (Sky Sport Arena)

BASKET: EUROLEGA

ore 20.15 Panathinakos-Madrid (Sky Sport Max)

(Sky Sport Max) ore 20.30 Partizan Belgrado-Milano (Sky Sport Uno)

PATTINAGGIO