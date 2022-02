“Don’t Forget The Lyrics – Stai Sul Pezzo”, sul Nove dal 7 febbraio

Dal lunedì al venerdì alle 20.25, il game show per mettersi alla prova con le parole delle hit di tutti i tempi Gabriele Corsi Redazione Sorrisi







Quando senti una canzone ti piace seguirne il testo? Adori la musica e su internet cerchi sempre la versione lyrics per capire cosa dice la canzone? Allora preparati per una settimana di divertimento perché dopo il successo internazionale in tantissimi paesi, sbarca in Italia il 7 febbraio “Don’t Forget The Lyrics - Stai sul pezzo”, il game show dedicato alle parole delle canzoni.

Il nome significa proprio “Non dimenticare le parole delle canzoni” ed ecco come funziona. In ogni puntata sono presenti 3 concorrenti, che cantano le canzoni seguendo il testo, come si fa al karaoke. Sembra facile, vero? Ma a un certo punto, la musica si interrompe e con lei scompaiono le parole delle canzoni. Riusciranno i concorrenti a proseguire con il testo corretto?

Una bella sfida da fare anche in famiglia o con gli amici, perché le canzoni del programma, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.25 sul Nove, saranno quelle più famose della storia del pop, e non mancheranno i grandi classici della storia di Sanremo. Infatti, sono tantissime le canzoni indimenticabili del Festival e non solo, tanto che riuscire a ricordare i testi è davvero una sfida emozionante per tutti.

Ogni challenge del game show sblocca un ricordo, lontano nel tempo o ancora palpitante, per gli appassionati di testi musicali: ragazzi di oggi, trottolini amorosi, eterni giovani da vita spericolata, tipi fuori di testa e diversi da loro, nati ai bordi di periferia o sui tramonti della mia terra!

A rendere frizzante l’atmosfera, il padrone di casa Gabriele Corsi, eclettico showman che non risparmia battute e risate con il suo modo personalissimo di condurre il game show. La sua verve accompagna le tre manche dei concorrenti, che mettono in palio un premio di 5.000 euro in gettoni d’oro. Solo i due che ottengono il maggior punteggio nelle prime due manche, proseguono fino al “duello” e solo il campione della serata andrà alla puntata successiva, misurandosi con due nuovi concorrenti.

Insieme a Gabriele Corsi e agli sfidanti, sarà presente il pubblico, parte attiva pronta a cantare appassionatamente le canzoni più amate dagli italiani. Finalmente un game show dai ritmi veloci, davvero coinvolgente e divertente. Perché non si tratta di stare a guardare, ma di cantare!

“Don’t forget The Lyrics - Stai sul pezzo” è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. I 20 episodi del programma sono disponibili sul Nove dal 7 febbraio e accessibili in streaming su Discovery+.