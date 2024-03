“Drive Up”, scoprite assieme a noi il mondo dei motori

Ringo e Alessia Ventura tornano su Italia 1 con la nuova stagione. Qui trovate tutte le novità del programma (più tante curiosità) Paolo Fiorelli







Il mondo delle auto è in continua evoluzione, tra nuove regole, modelli che arrivano sul mercato e mille curiosità. Per fortuna che a tenerci sempre aggiornati c’è “Drive Up”, il programma condotto da Ringo e Alessia Ventura su Italia 1, che riparte il 9 marzo con un’edizione piena di novità.

Ringo e Alessia Ventura sono i “padroni di casa” di “Drive Up”. Abbiamo chiesto loro: quali saranno le novità di questa stagione?

Ringo: «Avremo due nuovi piloti, Luca Filippi e Alessandra Neri, e anche interviste a ospiti illustri. Nella prima puntata ci sarà Paolo Maldini».

Alessia Ventura: «Per me cambia poco: mi occuperò dei servizi più “glamour”, guidando auto favolose e cambiando scenario ogni volta».

Cos’è per voi questo programma e qual è il ricordo più bello che vi ha lasciato in questi anni?

Ringo: «A “Drive Up” mi sento a casa perché ho sempre amato i motori. Il ricordo più divertente? Quando intervistavo gli ospiti mentre guidavo l’auto. Partivo piano e poi acceleravo... ancora ricordo le urla, c’era chi voleva prendermi a pugni!».

Alessia Ventura: «Sono arrivata come ospite della prima puntata, lì hanno capito la mia passione per i motori e mi hanno subito preso. E ho fatto di tutto, non solo guidare: dal galoppo al parapendio e alle immersioni subacquee».

Lei che tipo di guidatore è? Sportivo o tranquillo? Sicuro o insicuro?

Ringo: «Sicuro e anche abbastanza discolo. A volte mi scappa il pedale del gas e finisce che qualche multa la prendo. Diciamo che sono un importante sostenitore finanziario del Comune di Milano».

Alessia Ventura: «Sportiva fin da ragazzina, quando guidavo i go-kart. Non sopporto i “lentoni”: se li trovo urlo. E pensare che al primo esame per la patente mi hanno bocciato per troppa prudenza. Mi vedessero oggi!».

Qual è stata la sua prima automobile? Quella che ha oggi? E quella dei sogni?

Ringo: «Avevo una Citroën con cui portavo tutti gli amici ai concerti e si faceva la colletta per la benzina. Oggi ho una Jeep Wrangler. Il sogno? Una Ford Cobra d’epoca».

Alessia Ventura: «La prima è stata una Opel Tigra tutta nera comprata a 18 anni con i miei soldini. Oggi ho una Jeep Wrangler. Il sogno è la Porsche Carrera. Tutta nera pure lei».

Ci raccontate il viaggio più bello che avete fatto in auto?

Ringo: «Anni 80: con Fiorello siamo andati da Riccione ad Augusta a trovare i suoi parenti con la sua Volvo Polar. Viaggiavamo a 80 km all’ora per risparmiare. Fu la mia prima volta in Sicilia».

Alessia Ventura: «Quando mi sono trasferita a Ragusa ho fatto un bel viaggione da Nord a Sud. Mi è rimasto solo il rimpianto di essere andata troppo veloce: la prossima volta farò più tappe».

Com’è lavorare fianco a fianco con Alessia Ventura? E con Ringo?

Ringo: «Alessia è un “maschiaccio”: con lei puoi ridere e scherzare liberamente. E ricorda subito tutti i testi e le battute, il che mi fa morire di invidia».

Alessia Ventura: «Lavorare con Ringo è davvero molto divertente. Mi spiace solo che ci incrociamo poco, perché spesso sono in trasferta a girare i servizi».

Le novità di questa stagione

In questa stagione ci saranno anche due “new entry”: i piloti Luca Filippi e Alessandra Neri, che guideranno potentissime supercar. E poi tante rubriche, tra cui “La mia auto”, in cui Ringo intervisterà ogni volta un personaggio dello spettacolo o dello sport. E oltre alla classica puntata del sabato, da quest’anno “Drive Up” si arricchisce di due nuovi appuntamenti: “Studio Aperto Mag Drive Up” (tutti i giovedì alle 18.55, subito dopo il notiziario di Italia 1) e “Drive Up Pills” (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì all’interno del tg sportivo “SportMediaset” delle ore 13). Per non farvi trovare impreparati, abbiamo pensato di raccogliere qui tante curiosità sul mondo dei motori. Per esempio...

Le più amate

L’auto più venduta in Italia nel 2023 è stata la Fiat Panda, che ha addirittura “doppiato” la seconda classificata Dacia Sandero (102.625 modelli immatricolati contro 48.398). Seguono: Lancia Ypsilon (44.891), Toyota Yaris Cross (34.981), Fiat 500 (32.891), Volkswagen T-Roc (32.969), Renault Captur (31.128), Citroën C3 (31.059), Ford Puma (30.804) e Dacia Duster (30.155, dati del quotidiano “Il Sole 24 Ore”).

Le più rubate

Essendo di gran lunga la più venduta, non stupisce che la Fiat Panda sia in testa anche ai modelli più rubati con 11.942 pezzi (dati del 2022). Colpisce però il balzo in classifica della sua “sorellina” 500, che la tallona con ben 8.698 auto sottratte. Al terzo posto le Punto (5.444). Secondo un’indagine condotta da LoJack Italia, il numero totale di veicoli rubati sempre nel 2022 è stato di 123 mila. Tra i Suv, invece, i più a rischio sono Nissan Qashqai, Land Rover Evoque, Hyundai Tucson e Toyota Rav4.

Le più veloci

Si può superare il muro del suono con un veicolo a ruote? Sì. Ci è riuscito il ThrustSSC (sigla che sta per “Super Sonic Car”, o auto supersonica). Questo bolide inglese nel 1997 nel deserto del Black Rock in Nevada superò la velocità del suono e da allora detiene il record mondiale di velocità su terra con 1.227,99 km/h. Se invece parliamo di auto “normali”, cioè che possono circolare su strade pubbliche, la situazione è meno chiara perché in molti rivendicano il record: il Guinness dei Primati ha attribuito il titolo alla Bugatti Veyron Super Sport, con 431 km/h raggiunti.

Le più costose

Anche qui bisogna distinguere tra veicoli da pista e prototipi sperimentali (come il ThrustSSC), e modelli che “tutti” possono acquistare perché omologati per circolare su strade normali. In questa categoria, l’auto più costosa del mondo è la Rolls-Royce “Boat Tail”, che vale 28 milioni di dollari.

Le più resistenti

A gennaio ha fatto notizia il caso di Luigi Cella di Portogruaro (VE), che con la sua Opel Astra del 2002 ha superato i 700 mila chilometri percorsi: «Ci ho girato l’Europa» ha raccontato. Il record appartiene però a una Mercedes 240D: 4,6 milioni di chilometri. Il proprietario Gregorios Sachinidis era un tassista greco che nel 2018 l’ha donata al museo della Mercedes.

Regole in arrivo

Intanto proprio in questi giorni il Parlamento sta discutendo un disegno di legge con molte modifiche al codice della strada. Vediamo le più importanti: si inaspriranno le sanzioni per chi usa il cellulare alla guida (si rischia anche la sospensione della patente); si introdurrà un’aggravante specifica per chi abbandona un animale in strada; per i primi tre anni i neopatentati potranno guidare auto più potenti (il limite passa da 70 a 105kw/h); gli aggravi per un ritardato pagamento non potranno superare i 3/5 della multa originale.

Attenti alla multa!

A proposito: sapete quando fu appioppata la prima multa per eccesso di velocità? Più di cento anni fa. Nel 1896, in Inghilterra, uno scriteriato guidatore dovette pagare una sterlina (allora una cifra notevole) perché viaggiava alla temeraria andatura di 13 chilometri all’ora!