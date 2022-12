Drusilla Foer: lezioni di elegante ironia quotidiana

Dal 12 dicembre su Rai2, prima del telegiornale, torna "Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo" Drusilla Foer Credit: © Damiano Guberti Giusy Cascio







Aspettando il TG2 arriva lei, con uno stile unico e la sua brillante ironia. Drusilla Foer, personaggio “en travesti” dell’attore fiorentino Gianluca Gori, torna a condurre “Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo”: inizia il 12 dicembre e andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 19.50 su Raidue.

Ispirato alla storica striscia “L’almanacco del giorno dopo”, trasmessa su Raiuno dal 1976 al 1994, il programma aveva debuttato con la prima edizione a giugno. Ora la nobildonna toscana e «anziana soubrette», come ama definirsi lei, è pronta a rientrare in scena con la trasmissione in veste rivisitata.

Il secondo ciclo di “Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo”, infatti, vedrà nuove rubriche quotidiane e l’arrivo di Almanacchine, Almanacchini, Almanaccone e Almanacconi: personaggi in aggiunta al cast fisso che include l’irriverente cameraman Romolo. Con la presenza del pubblico in studio, poi, avrà un ruolo trascinante Lilla, la fan di Drusilla che avevamo visto come cuoca nelle puntate estive.

Tanti saranno gli ospiti, personalità famose che in ogni puntata verranno presentate come “l’Appassionato del giorno dopo” e chiamate in causa in base alle loro speciali passioni. Tra le novità divertenti, anche i contributi video fra l’educativo (come l’Educazione civica spiegata dagli adolescenti) e il surreale (come Capra selvatica e le sue erbe). Ritroveremo l’Osteopata, che suggerirà facili esercizi fai da te. E conosceremo nuovi guru come l’Esperta di curiosità cinesi, la Funeral planner e l’Astrologo. Ad accompagnare le riflessioni sagaci di Drusilla sull’attualità e sulla vita, la musica al pianoforte del Maestro Loris Di Leo.