Due prime serate speciali per “L’Eredità”

Sabato 16 e sabato 23 marzo, Marco Liorni celebra Sanremo e i 70 anni della televisione italiana Tiziana Lupi







Dopo Carlo Conti (con “Tale e quale Sanremo”) e Massimo Giletti (con “La tv fa 70”), tocca a Marco Liorni celebrare la storia del Festival e il 70° compleanno della televisione italiana. Il conduttore lo farà nelle due puntate speciali di “L’Eredità”, sabato 16 e sabato 23 marzo, alle 21.25 su Rai1: la prima si intitola “Serata Sanremo” e la seconda . La struttura del programma rimarrà sostanzialmente la stessa ma il format verrà adattato alla fascia oraria. «I concorrenti, che saranno personaggi famosi, parteciperanno al quiz. Ma le domande, che spesso partiranno da filmati delle Teche Rai, ci daranno l’occasione di inserire elementi di spettacolo. Avremo le canzoni, il balletto e ospiti speciali. E tornerà anche il gioco della “Scossa”» anticipa Liorni, che in quei due sabati non condurrà come di consueto al pomeriggio “ItaliaSì!”, ma sarà sostituito da Gianluca Semprini (il conduttore di “Estate in diretta”).

Questo doppio speciale ci dà modo di conoscere i gusti di Liorni proprio in fatto di Sanremo e di tv. «Il mio Festival preferito è quello condotto da Raimondo Vianello nel 1998. Ero lì come inviato di “Verissimo”, per cui ho avuto modo di seguirlo dietro le quinte e me lo sono davvero goduto: Vianello era un gigante» ricorda il conduttore, che ha due canzoni nel cuore: «“Sentimento” della Piccola Orchestra Avion Travel, vincitrice nel 2000. E quest’anno mi è piaciuto molto “Onda alta”, il brano di Dargen D’Amico» dice. Quanto al programma più rappresentativo della storia della tv, Liorni cita «“Portobello”, perché aveva già dentro tanti altri programmi e tanti sapori come piace a me. Poi c’era Enzo Tortora, con la sua ironia e la sua eleganza inarrivabili».