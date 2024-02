Duilio Giammaria riparte con “Petrolio”

Il 27 febbraio alle 21.20 torna su Rai3 il programma di inchieste Tiziana Lupi







Il 27 febbraio alle 21.20 Duilio Giammaria torna su Rai3 con il programma di inchieste "Petrolio". «Questa volta partiamo dalla domanda: “Ci possiamo fidare?”» anticipa. «In questa stagione vorremmo mettere in evidenza come su certe questioni che riguardano la vita di tutti noi ci siano state, negli anni, delle “sbavature”».

E nella prima puntata si parlerà di petrolio. «Partiremo da un dossier in cui emerge nettamente che l’industria petrolifera mondiale sapeva perfettamente già negli Anni 70 che c’era il problema dell’effetto serra. Era scritto su tutti i dossier della più grande industria petrolifera del mondo. Avevano quel dossier, hanno cominciato a pensare a energie alternative, aprendo anche un’apposita centrale di ricerca, e poi hanno richiuso tutto per motivi d’interesse». Partendo dallo stesso presupposto, nelle puntate successive Petrolio affronterà altri temi scottanti, come Big Pharma e l’acqua.