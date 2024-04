È bello mangiare quel che passa il convento

Monache e monaci sono i cuochi di due programmi tv in cui presentano patti tipici e sapori antichi Simona De Gregorio







Madre Noemi: «Qui tutte le consorelle amano la pasta»

Ricette dell’antica tradizione monastica si alternano a piatti tipici umbri e di altre regioni italiane. Insomma, la cucina del Monastero delle Benedettine di Sant’Anna, nel cuore del centro storico di Bastia Umbra (PG), non conosce confini. E quattro consorelle propongono tante idee in “La cucina delle monache” su Food Network. Ne abbiamo parlato con la Madre Badessa, suor Noemi.

In che modo vi organizzate ai fornelli?

«Siamo in 15 e, tranne tre suore anziane, ci alterniamo. Ogni settimana due suore sono adibite alla preparazione dei pasti. L’avvicendamento avviene alla domenica. Quando le monache entrano in cucina ricevono la benedizione, e lo stesso avviene quando terminano il loro turno. Anche apparecchiare, sparecchiare, pulire e lavare i piatti sono attività che rientrano nei turni settimanali».

Ci sono degli orari fissi per i pasti?

«Sì, la colazione è alle 8.30, dopo tre ore di preghiera. Il pranzo alle 12.30 e la cena alle 19 sono invece preceduti da un quarto d’ora di preghiera. Si mangia sempre in silenzio, mentre ascoltiamo una lettura spirituale. Come diceva San Benedetto, bisogna nutrire corpo e anima».

Lei cucina diversi piatti del Veneto, che è la sua regione di origine.

«Certo, in particolare il pesce, dalle seppioline con la polenta alle sardelle in saor (fritte, con un condimento a base di cipolla, ndr)».

Si è accostata alla cucina umbra?

«Le monache più anziane hanno trasmesso a tutte noi le tradizioni del luogo. Io amo particolarmente la torta umbra al testo, una sorta di pane non lievitato».

E produzioni vostre?

«Nell’orto abbiamo verdure, frutta, uova e produciamo confetture, sottaceti, conserve».

Come evitate gli sprechi?

«Tutto è misurato e riutilizziamo ogni risorsa. Gli avanzi vengono impiegati per nutrire gli animali o come compost per l’orto».

Quali sono i piatti preferiti dalle consorelle?

«La pasta in tutti i modi, con sughi semplici o al forno».

Don Salvatore: «Prendo spunto dai ricettari del ‘700»

Antichissime ricette rimaste segrete tra le mura dei conventi. A ritrovarle e a proporle sono tre monaci dell’Abbazia di San Martino delle Scale (PA) in “Le ricette del convento” (su Discovery+). Qui don Anselmo e don Riccardo affiancano don Salvatore, lo chef dell’abbazia.

Don Salvatore, come è strutturata la cucina da voi?

«Siamo 12 e facciamo a turno, ma spesso sono io a occuparmi dei pasti con un altro sacerdote. Anche nel servizio a tavola ci alterniamo, così come nel lavare i piatti e sistemare il refettorio».

Quali sono i piatti preferiti dai confratelli?

«La frittata e lo sformato di patate. Ma anche i primi piacciono molto. Assieme ai dolci, che però consumiamo solo nei giorni festivi o quando c’è il compleanno o l’onomastico di un confratello».

Studiate un menù settimanale?

«Non abbiamo un menù fisso, consumiamo ciò che si deteriora prima. Il venerdì è di magro: niente carne».

Che cosa fate con gli avanzi?

«Ci impegniamo contro lo spreco. E alla sera di solito mangiamo gli avanzi del pranzo. Anche perché io e don Riccardo il pomeriggio frequentiamo la facoltà di Teologia all’Università di Palermo, rientriamo in abbazia verso le 19 e non abbiamo tantissimo tempo per cucinare».

E a colazione?

«Anche in questo caso spesso mangiamo gli avanzi della cena. Oppure due fette di pane col caffellatte».

Avete anche un orto...

«Sì, coltiviamo pomodori, cipolle, lattuga, aromi e qualche albero da frutto. E poi produciamo due tipi di birra: una bionda e una scura, che vendiamo nella dispensa del monastero o per corrispondenza. Noi monaci invece consumiamo pochissima birra, ma sono ammessi uno o due bicchieri di vino a ogni pasto».

Preparate spesso piatti siciliani?

«Eccome! Per esempio, alla domenica si fanno gli anelletti al forno. Ma, come si vede nel programma in tv, attingo spesso anche alle ricette siciliane antiche che i monaci preparavano già nel 1700».