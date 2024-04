È di nuovo tempo di “GialappaShow”

Su Tv8 torna lo show con il Mago Forest e tanti comici, vecchi e nuovi Tiziana Lupi







Con la terza edizione in meno di un anno e otto nuovi appuntamenti (sette più una sorta di “meglio di” arricchito), da mercoledì 10 aprile torna nella prima serata di Tv8 (e in contemporanea su SkyUno) il “GialappaShow”, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci impegnati come sempre a prendere di mira con i loro commenti le trasmissioni televisive, le competizioni sportive e i nuovi mondi del web. A condurre “GialappaShow” sarà ancora il Mago Forest, affiancato ogni settimana da una co-conduttrice diversa: si parte con Alessia Marcuzzi, che dopo vent’anni ritrova i compagni di avventura di “Mai dire Iene”.

I padroni di casa

«A dire il vero, non ci aspettavamo nemmeno noi che “GialappaShow” andasse così bene, era un terreno nuovo. Abbiamo cercato di fare un programma che fosse divertente e non stupido, mettendo cose inedite e attuali pur restando nella nostra tradizione» affermano Santin e Gherarducci che, per la nuova stagione, promettono ritmi ancora più veloci: «Ci siamo accorti che a volte i pezzi duravano troppo. Il problema è che tutti arrivano con delle belle cose e facciamo fatica a tagliare. Però è necessario, noi stessi ci siamo dovuti adeguare e ora i social sono invasi dai nostri pezzi perché sono brevi. Così, tra l’altro, ci scoprono anche i giovani. Oggi più giri sui social e meglio è». Velocità a parte, il vero problema di chi fa comicità oggi è l’esasperazione del politicamente corretto: «A me sembra che siamo andati un po’ oltre» commenta Santin. «Le cose che ci fanno ridere e hanno un senso noi cerchiamo di dirle lo stesso, tanto qualcuno che protesta lo trovi sempre».

Il conduttore

Sull’argomento interviene anche il Mago Forest: «Il comico deve far arrabbiare qualcuno. Se una battuta ci piace la diciamo, e poi quello che succede succede». Essere nuovamente al timone di “GialappaShow” lo considera il suo “terzo mandato”: «Meno male che non sono un governatore, sennò non me lo avrebbero fatto fare. Comunque dobbiamo ringraziare i dirigenti di Tv8: se ci hanno riconfermato per la terza volta, vuol dire che non guardano la loro rete. Li apprezziamo molto per questo (ride)». Lui, invece, la televisione la guarda e da qualche tempo è stato coinvolto dalla madre nientemeno che nel mondo delle telenovelas degli Anni 90: «Ora sto guardando “Esmeralda” su Tv2000. Lo devo fare perché poi mi chiede se l’ho vista e mi interroga. Non sapete che intrecci ci sono: proprio l’altro giorno Giulio Armando, il protagonista, ha riacquistato la vista quando nessun medico riusciva a curarlo. Devo assolutamente parlarne con mia madre!».

I due “debuttanti”

Intanto, ad arricchire il cast del programma arrivano Max Giusti e Maccio Capatonda, entrambi “vecchie conoscenze” della Gialappa’s: «È nato tutto per caso. Con Marco e Giorgio siamo amici, e quando il mese scorso sono arrivato a Milano con lo spettacolo “Il Marchese del Grillo” sono venuti e mi hanno detto: “Dai, vieni al GialappaShow!”» racconta Giusti, che grazie al programma tornerà a vestire i panni dell’imitatore, stavolta negli improbabili panni del rapper napoletano Geolier e di chef Alessandro Borghese: «Il primo lo vedremo incapace di capire la vita di chi non vive a Napoli. Borghese, invece, sarà esaurito dopo 80 mila puntate di “4 Ristoranti”» anticipa.

Maccio, invece, ringrazia la Gialappa’s («Li reputo i miei creatori») e si dice «felice di tornare nel mondo in cui sono nato». Per l’occasione, in ciascuna puntata proporrà due format alla sua maniera: «Il primo sarà quello dei classici trailer dei film che tutti conoscono. Con l’altro, visto che ormai si fanno documentari su qualsiasi cosa, mostrerò i trailer di docufilm monografici su persone comuni» tipo il verduraio sotto casa.

Il cast che ritorna

Confermato tutto il cast comico, con vecchie conoscenze e nuovi personaggi: Ubaldo Pantani con il format “4 Funerali”, Marcello Cesena e Simona Garbarino con “Sensualità a corte”, Brenda Lodigiani (alias Ester Ascione) con la sua interpretazione della cantante Annalisa, Stefano Rapone nei panni del vice portavoce aggiunto del governo e in quelli dell’inviato sui red carpet, Valentina Barbieri nella parodia di Ilary Blasi e Gigi e Ross. Confermate anche le serie di “Tentescion Ailand” e “4 Motel Vip”; Alessandro Betti sarà invece protagonista della parodia di “Doc”, Toni Bonji regalerà nuove perle di saggezza nell’intento di (de)motivare. Direttamente dal Baratro, tornano i ragazzi Cin Cin, ovvero Enrique Balbontin e Andrea Ceccon, vere rivelazioni delle prime due stagioni. Non mancano Alessandro Bianchi, Alfredo Colina, Fabrizio Casalino ed Edoardo Ferrario.

Al “GialappaShow” parteciperanno, infine, artisti del mondo della musica che saranno coinvolti in gag e performance inedite supportate dai Neri per caso, che anche questa volta reinterpreteranno secondo il loro stile le canzoni pop. E ci sarà, naturalmente, anche il leggendario citofono al quale suoneranno ospiti a sorpresa.