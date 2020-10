“È Sempre Mezzogiorno”, chi è Alfio: tutte le curiosità sulla spalla di Antonella Clerici

14 Ottobre 2020 | 11:04 di Giulio Pasqui

Un tempo c'erano Beppe Bigazzi e Anna Moroni, oggi c'è Alfio Bottaro. Antonella Clerici punta su di lui per "È Sempre Mezzogiorno", il nuovo programma del mezzogiorno di Rai1. 57 anni, originario di Grondona, alla prima esperienza in televisione: è una presenza fissa della casa del bosco di via Mecenate. È stata proprio Antonella a volere al suo fianco il "principe Alfio" o "maschio Alfio", come si diverte a chiamarlo in onda.

Chi è Alfio Bottaro

Ma chi è Alfio e come è arrivato in televisione? Da quel che sappiamo, è stato il vicesindaco di Grondona, un paesino di 500 persone in provincia di Alessandria a pochi chilometri da Arquata Scrivia, dove la conduttrice vive assieme al compagno Vittorio Garrone. Alle ultime elezioni è stato il consigliere più votato. Si è dimesso per iniziare a lavorare in tv. Lo ha fatto per l'amica Antonella, che ha conosciuto attraverso Garrone: lui e l'imprenditore sono amici da oltre 50 anni. Il papà di Alfio ferrava i cavalli per la famiglia Garrone, da lì è nata un'amicizia storica.

Quando Antonella ha saputo che avrebbe dovuto portare la sua provincia in televisione, l'amico Alfio è il primo che le è venuto in mente. Ogni giorno si presenta con la sua camicia a quadri, un detto popolare e la battuta sempre pronta. Con la sua simpatia e la sua leggerezza, è già entrato nel cuore dei telespettatori.