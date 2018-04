Earth Day: i documentari da vedere in streaming

20 Aprile 2018 | 18:19 di Valentina Barzaghi

Domenica 22 aprile si festeggia l’Earth Day, la più grande manifestazione ambientalista del Pianeta. Una giornata in cui tutti i cittadini del mondo sono chiamati a omaggiare il Pianeta, promuovendone la tutela.

Cambiamento climatico, alimentazione, ciclo dei rifiuti, energia, estinzione di alcune specie, sono solo alcune delle tematiche trattate e su cui si spera, almeno per un giorno, di sensibilizzare quanti più possibile attraverso una serie d’iniziative.

Dal canto nostro, abbiamo pensato di proporvi una selezione di documentari da guardare in streaming per celebrare questo importante giorno anche dal divano di casa vostra.

Cowspiracy di Kip Andersen e Keegan Kuhn - Netflix L’allevamento è una delle principali cause di pericolosi danni ambientali quali deforestazione, spreco d’acqua e inquinamento dell’aria, oltre che di una spietata carneficina di animali cresciuti in condizioni inimmaginabili di cattività. Nonostante tutto ciò sia ormai assodato, nessuno si oppone o cerca soluzioni alternative. «Cowspiracy» non è un film adatto a stomaci deboli.

Virunga di Orlando von Einsiedel - Netflix Candidato all’Oscar come Miglior Documentario, «Virunga» è ambientato nel Congo tra i gorilla di montagna, specie ormai in via d’estinzione. Il film racconta la dura lotta degli ambientalisti per preservare sia gli animali sia le risorse naturali della zona dallo sciacallaggio della milizia armata.

Chasing Coral di Jeff Orlowski - Netflix Un team composto da diversi fotografi e scienziati ha documentato la rapida scomparsa delle barriere coralline in tutto il mondo. Il surriscaldamento dei mari per le emissioni di carbonio ne è la causa, lo sbiancamento dei coralli - segno di morte - l’effetto.



Quello che molti ancora non sanno - dispiacendosi più per il lato estetico - è che le barriere coralline sono indispensabili per qualsiasi forma di vita negli Oceani e, di rimando, anche per quella dell’uomo sulla Terra. Si prevede dunque che la loro silenziosa estinzione sarà motivo d’impreviste e spaventose catastrofi in futuro.

Come cambiare il mondo di Jerry Rothwell - Netflix 1971: un gruppo di amici uniti per protestare contro i test nucleari dà vita a Greenpeace e all’attivismo ambientalista. Consapevole del suo potere mediatico, l’organizzazione per quasi cinquant’anni anni ha raccolto i filmati delle sue imprese, di cui il regista Jerry Rothwell ha selezionato i momenti più importanti per il suo film. «Come cambiare il mondo» è da vedere sia per il suo valore storico sia per quello ambientale.

Pianeta Terra - Netflix Questa serie in 11 episodi vincitrice di quattro Emmy Awards, è stata creata da Alastair Fothergill per la BBC. «Pianeta Terra» è perfetta per i grandi appassionati di natura, ma anche per quelli di cinema: fotografia spettacolare, riprese ad altissima definizione e narrazione emotiva (affidata al bravissimo David Attenborough) sono gli ingredienti che l’hanno resa nota al grande pubblico. «Pianeta Terra» trasporta lo spettatore da un capo all’altro del mondo, permettendogli d'esplorare montagne, di tuffarsi negli abissi più spettrali e di conoscere tutte le grandi specie che popolano il nostro Pianeta.

The Blue Planet: A Natural History of the Oceans - Netflix Sempre di casa BBC è questa serie in otto episodi dedicata agli Oceani e alle sue creature. Dopo il successo mondiale di «Pianeta Terra», infatti, la rete inglese ha deciso di continuare il lavoro creato da Alastair Fothergill con un approfondimento sui mari. Narrato da David Attenborough, «The Blue Planet» è una delle visioni più curiose, rilassanti e istruttive del catalogo Netflix.

Mission Blue di Robert Nixon e Fisher Stevens - Netflix Il film segue il lavoro di Sylvia Earle, oceanografa, biologa e giornalista per il National Geographic. La donna sta portando avanti da anni una campagna di sensibilizzazione per la salvaguardia degli Oceani dallo sfruttamento idrico e dallo smaltimento di rifiuti altamente inquinanti. Nel 2015 il film ha vinto il News & Documentary Emmy Award.

Africa - Netflix Se vi piacciono gli animali e avete già visto sia «Pianeta Terra» sia «The Blue Planet», «Africa» è la mini-serie BBC in cinque episodi che fa al caso vostro. Kalahari, Savana, Congo, Capo di buona speranza e Sahara sono le aree mostrate da un punto di vista prettamente naturalistico e raccontate dalla voce di David Attenborough. La regia è mozzafiato come sempre.

Human Flow di Ai Weiwei - Amazon Prime Video Flusso Umano. «Human Flow» racconta, con un linguaggio cinematografico alto, l’esodo di massa causato da conflitti, carestie, calamità naturali e povertà che sta attraversando il Pianeta. Parliamo di più di 65 milioni di persone in viaggio per terra e per mare, che stanno originando un flusso migratorio di portata simile a quello successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Il film è stato presentato in concorso alla scorsa edizione del Festival del Cinema di Venezia.

Tutti i documentari della sezione Scienza & Natura di RaiPlay Se siete dei grandi amanti della natura e degli animali non perdetevi anche la serie di documentari tematici disponibili gratuitamente nella sezione Scienza & Natura di RaiPlay. La particolarità di questa proposta è che offre sia titoli più mainstream come quelli sulla Savana o sull’Artico, ma anche approfondimenti particolari e curiosi come quello sulla fauna italiana o sul Cervino.

