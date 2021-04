Ecco chi sono i giudici di “Forum”

Lei ha sempre la battuta pronta, che strappa un sorriso...

«Io alleggerisco la puntata. E sono proprio così nel bene e nel male. Non mi trattengo, ecco».

Ricorda un caso per il quale non è riuscito a trattenersi?

«Una volta si è presentata in trasmissione una signora che sosteneva di essere stata messa incinta da un extraterrestre durante una festa…».

Anche in famiglia è spiritoso?

«Sempre. È inutile essere musoni e arrabbiarsi. Si figuri che quando stavo entrando in sala operatoria per il trapianto di fegato, un giovane medico, vedendomi così brioso, mi chiese se avessi capito quello che mi aspettava. E io gli risposi: “È per questo che rido”».