Ecco come sta la Sanità, “Le Iene presentano: La Cura” in onda su Italia 1

In onda su Italia 1, il 28 novembre in prima serata Antonella Silvestri







Un viaggio nel cuore del nostro sistema sanitario. E a farlo è Gaetano Pecoraro con "Le Iene presentano: La Cura - Tutto ciò che devi sapere per stare meglio", il nuovo spin-off ideato da Davide Parenti, papà de "Le Iene", in onda il 28 novembre su Italia 1. Dalle storie di medici in prima linea ai volti di chi attende una cura, il programma ci racconta la realtà della sanità italiana, tra successi e mancanze, dagli spazi dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano.

Gaetano, quali sono le urgenze più pressanti?

«I reparti di emergenza, il problema dei medici gettonisti, le infinite liste d’attesa».

Su cosa vi siete soffermati?

«Ogni anno purtroppo aumentano i casi di tumore. Ma oggi la medicina ha fatto passi da gigante e quindi basta solo capire qual è la strada percorribile per la migliore cura. Il cuore del programma è proprio questo: noi daremo agli spettatori tutte le informazioni sulle ultime e più sofisticate terapie».

Lei da anni si occupa di sanità, cosa l’ha colpita di più?

«Siamo stati in America, all’avanguardia nella medicina della longevità. Mi hanno mostrato una pomata, in fase di sperimentazione ma che sarà in commercio tra qualche anno, i cui principi attivi agiscono sulle cellule dell’invecchiamento, distruggendole. Questo farmaco sbaraglierà tutte le creme antietà e rivoluzionerà il sistema di cura degli anziani: lo scopo non è solo allungare loro la vita ma eliminare le malattie».