“Eden – Un pianeta da salvare”, parte il nuovo programma di Licia Colò

17 Dicembre 2019 | 17:00 di Antonella Silvestri

Licia Colò torna su La7 con “Eden - un pianeta da salvare”, un programma dedicato alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta, con una finestra aperta sull’attualità per contribuire a proteggere e migliorare il delicato equilibrio tra l’ambiente e l’uomo.

Da mercoledì 8 gennaio, in prima serata, la conduttrice, da sempre sostenitrice della causa ambientale, racconterà gli spettacoli della natura raggiungendo in prima persona i luoghi (di oltre quaranta paesi) protagonisti delle storie approfondite ogni settimana.

Nella prima puntata il lungo viaggio comincia con il fenomeno dell’overtourism e del nucleare pulito, spaziando da realtà lontane fino ad arrivare alla Grotta Gigante di Trieste. Nelle puntate successive, si parlerà di desertificazione, di energia rinnovabile (e lotta alla riduzione dei gas serra), di inquinamento dei mari e degli oceani causato dalle microplastiche.

Il ciclo di puntate prosegue con un viaggio attraverso veri e propri paradisi naturali oggi più che mai minacciati dall’uomo come il Madagascar e in luoghi dove, al contrario, la mano dell’uomo crea e non distrugge. Accanto ai reportage, che sottolineano il legame tra luoghi ed esseri viventi del pianeta, ci saranno contributi di documentaristi da tutto il mondo e servizi giornalistici che ci riporteranno principalmente alle realtà italiane.