Eleonora Daniele riparte su Rai1 con “Storie di sera”

Lunedì 8 aprile torna su Rai1 in seconda serata, con quattro nuovi appuntamenti, "Storie di sera", che, come sottolinea la conduttrice Eleonora Daniele: «Non è uno spin-off di "Storie italiane" ma un programma pensato per approfondire, che lavora sull’empatia, che va in profondità nelle storie, anche quelle al limite, e racconta la vita delle persone».

La struttura del programma è la stessa delle edizioni precedenti. «Scegliamo una storia, il più delle volte non famosissima, e la raccontiamo mettendo al centro la gente» spiega la Daniele. E la formula piace, soprattutto al pubblico femminile. Ma non chiedetele di scegliere tra "Storie italiane" (che va in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì alle 9.50) e "Storie di sera": «Sono una madre che non può scegliere tra un figlio e un altro» conclude Eleonora.