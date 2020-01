Eleonora Pedron conduce “Belli dentro, belli fuori”

23 Gennaio 2020 | 9:05 di Simona De Gregorio

Gli argomenti legati al mondo della salute e del benessere sono al centro di "Belli dentro, belli fuori", il programma del sabato mattina di La7. E questa nuova edizione presenta una novità: alla conduzione troviamo infatti Eleonora Pedron (che ha preso il posto di Roberta Capua) che si occupa principalmente di dare consigli su alimentazione e attività fisica, con la partecipazione di nutrizionisti e personal trainer.

Eleonora, lei è attenta alla dieta?

«No, non lo sono mai stata. Mangio di tutto, cercando di mettere in tavola prodotti di qualità. Però, essendo sempre di corsa, qualche volta mi capita di saltare i pasti».

E fa attività fisica?

«Ci tengo molto. Sono una che non riesce mai a stare ferma. E pratico un allenamento molto simile a quello dei Marines, che consiste in una serie di esercizi senza pause. Mi piace perché mi serve a scaricare l’ansia e lo stress».

È molto ansiosa?

«Abbastanza, credo di aver preso da mia mamma che lo è tantissimo».

Ricorre quindi a qualche tecnica di rilassamento?

«Quando ho bisogno di raccogliermi in me stessa, vado in chiesa. Mi dà una sensazione di pace, di serenità, di abbandono. E quando esco mi sento rigenerata».

Lei è ipocondriaca?

«No, ma cerco di non trascurarmi e faccio i controlli di routine».

Ha paura del tempo che passa?

«Diciamo che mi piace dedicarmi a me stessa, usando creme o concedendomi dei massaggi. Ma sono scettica riguardo alla chirurgia estetica, soprattutto quando si ricorre ai ritocchini per piacere agli altri. La vera bellezza sta nell’accettarsi, nel vivere serenamente i cambiamenti del proprio corpo».

Confessi: nessun vizio?

«Mi piace bere un bicchiere di vino rosso a cena. E sono cioccolato - dipendente... è un vizio?».