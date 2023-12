“Elisa – Buon Natale anche a te” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, domenica 24 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Elisa - Buon Natale anche a te - Canale 5 - Ore 21.20

Un grande evento musicale in compagnia di una delle interpreti più raffinate del panorama musicale italiano: Elisa. Dal Mediolanum Forum di Assago (Milano), la cantante regala al pubblico di Canale 5 un concerto che la vedrà riproporre il meglio del suo repertorio, duettando con ospiti a sorpresa. Un perfetto regalo per chi ama il Natale e la buona musica.

Una poltrona per due - Italia 1 - Ore 21.20

Ogni anno ci facciamo la stessa domanda: perché una commedia come questa, che parla di avidità e complotti (e con un linguaggio a volte un po’ sboccato…) è diventata uno dei simboli del Natale in tv? Non lo sappiamo, ma le feste non sarebbero le stesse senza le irresistibili avventure di Dan Aykroyd ed Eddie Murphy… Dirige John Landis nel 1983.

Un povero ricco - La7 - Ore 21.15

Torna per le feste un piccolo classico della commedia Anni 80, firmato da Pasquale Festa Campanile nel 1983. Ne è protagonista Renato Pozzetto nei panni di Eugenio, un milionario che, per esorcizzare il terrore di perdere tutti i suoi averi, decide di vivere per un mese come se fosse povero. Avrà molte sorprese (e si innamorerà di Ornella Muti).

Festival del Circo di Montecarlo - Rai3 - Ore 21.20

Fondato nel 1974 dal principe Ranieri, è considerato uno degli appuntamenti di maggior rilievo del panorama circense. Un’occasione per ammirare il top mondiale per quel che riguarda acrobati, giocolieri e clown.

Messa di Natale con Papa Francesco - Rai1 - Ore 19.20

Anche quest’anno, come tradizione, Papa Bergoglio parteciperà a varie celebrazioni liturgiche; il primo evento del programma è l’Eucarestia nella Basilica di San Pietro. Domani, poi, a mezzogiorno, la tradizionale benedizione “Urbi et Orbi”.

Remi - Rai1 - Ore 21.30

Daniel Auteuil e il piccolo Maleaume Paquin sono i protagonisti di questo film del 2018 di Antoine Blossier, ispirato al romanzo “Senza famiglia” di Hector Malot.

Per chi vuole vedere altri film The Blues Brothers - Sky Cinema Comedy - Ore 21.00 Cresciuti in un orfanotrofio, i fratelli Jake ed Elwood devono trovare a tutti i costi i soldi necessari a salvarlo dalla bancarotta... Film super, con la miglior colonna sonora di sempre. Rush - Rai Storia - Ore 21.10 Chris Hemsworth e Daniel Brühl sono James Hunt e Niki Lauda in questo film che rievoca la rivalità tra i due campioni di Formula 1, e il loro duello per la conquista del Mondiale nel 1976. Mr. & Mrs. Smith - Rai 4 - Ore 21.20 Un film noto più che altro per aver propiziato il colpo di fulmine tra Brad Pitt e Angelina Jolie. A parte questo, è la storia un po’ improbabile di due killer, marito e moglie, costretti a farsi la guerra... Balto - Italia 1 - Ore 14.20 Prodotto da Steven Spielberg, un film d’animazione che vede protagonista un eroico quadrupede, mezzo cane e mezzo lupo, che affronta la tempesta per portare in città un carico di medicinali.

Memo sport

BASKET: LEGA A

ore 12.00 Milano-Cremona (Dazn)

BASKET: SERIE A FEMM.

ore 17.15 Roma-Venezia (Rai Sport)

CALCIO: SERIE C

ore 19.15 Sorrento-Casertana (Rai Sport)

CALCIO: PREMIER LEAGUE

ore 14.00 Wolverhampton-Chelsea (Sky Sport Uno)

PALLAVOLO FEMM.