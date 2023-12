“Lo Zecchino di Natale” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, lunedì 25 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Concerto di Natale - Canale 5 - Ore 21.20

Dall’Auditorium della Cociliazione di Roma, Federica Panicucci conduce il tradizionale evento che unisce spettacolo e solidarietà con la partecipazione di grandi ospiti. Quest’anno si esibiranno tra gli altri Al Bano, Orietta Berti, Riccardo Cocciante e Christopher Cross.

Crudelia - Rai2 - Ore 21.20

Elegante, cattivissima, con i capelli mezzi bianchi e mezzi neri. Crudelia De Mon è un personaggio che non passa mai inosservato. Lanciato dal cartoon Disney del 1961 “La carica dei 101”, e poi reinterpretato da Glenn Close nella versione “live action” del 1996, in questa prima tv ha le fattezze di Emma Stone.

Beata te - Tv8 - Ore 21.30

Serena Rossi è la protagonista di questa commedia girata nel 2022 da Paola Randi. L’attrice napoletana interpreta Marta, un’attrice quarantenne e single che un giorno riceve una visita decisamente inaspettata: quella dell’Arcangelo Gabriele, che le annuncia che sta per avere un figlio. La donna però non è convinta di volerlo…

Tre di troppo - Sky Cinema Uno - Ore 21.15

La felicità è… non avere figli! Almeno, così la pensano Giulia (Virginia Raffaele) e Marco (Fabio De Luigi), che in questa commedia in prima tv vivono benissimo pensando solo a se stessi. Un giorno, però, chissà come, si alzano e scoprono che…

Lo Zecchino di Natale - Rai1 - Ore 9.40

Ė un’altro appuntamento imperdibile delle feste: lo speciale natalizio con il Piccolo Coro dell’Antoniano e le canzoni che ci fanno compagnia. A condurre questo appuntamento che unisce il divertimento e la voglia di fare del bene è una coppia di super amici della Zecchino, Paolo Belli e Cristina D’Avena

Stanotte a Parigi - Rai1 - Ore 21.30

Che ne direste di un giro notturno in una delle città più affascinanti del mondo? la proposta arriva da Alberto Angela, che con questo speciale vi svela misteri e suggestioni di un luogo unico.

Per chi vuole vedere altri film Freud Claus - Italia 1 - Ore 15.50 E se Santa Claus avesse un fratello lazzarone, che vive di espedienti? Succede in questa dissacrante commedia che ha per protagonisti Paul Giamatti e il pestifero Vince Vaughn. La vita è meravigliosa - Rai3 - Ore 21.20 James Stewart interpreta George, uomo umile ma sempre attento ai bisogni altrui, nel film che è il punto più alto della filosofia di Frank Capra, il cantore del sogno americano. Innocenti bugie - Rai 4 - Ore 21.20 Quasi 10 anni dopo “Vanilla Sky”, si riforma la coppia Tom Cruise-Cameron Diaz: lui è un avventuriero sempre nei guai, lei una ragazza che ha la sfortuna di fare un pezzo di strada con lui... Gradevole. Nativity - IRIS - Ore 17.10 Nazareth. Alla giovane Maria viene annunciato che dovrà sposare un falegname di nome Giuseppe. Comincia così una storia ben nota, che la regista Hardwicke racconta con garbo e poca retorica.

Memo sport

SNOWBOARD

ore 11.45 Gigante parallelo (Rai Sport)

BASKET:NBA

ore 18.00 New York-Milwaukee (Sky Sport Uno)

(Sky Sport Uno) ore 20.30 Denver-Golden State (Sky Sport Uno)

(Sky Sport Uno) ore 23.30 Los Angeles Lakers-Boston (Sky Sport Uno)

FREESTYLE