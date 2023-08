Elisa Triani conduce il “Tg4 – Medicina”

Dallo scorso mese di giugno la rubrica ha raddoppiato il suo appuntamento: va in onda il mercoledì e il sabato Tiziana Lupi







Dallo scorso mese di giugno "Tg4 - Medicina", la rubrica in coda all’edizione del Tg4 delle 12, ha raddoppiato il suo appuntamento: va in onda il mercoledì e il sabato con la giornalista Elisa Triani pronta a dare la parola agli specialisti per parlare e spiegare con semplicità e parole chiare malattie, cure e prevenzione: «Un esempio? Se parliamo di lombosciatalgia, preferiamo spiegare a chi ci guarda che si tratta di quello che chiamiamo comunemente “colpo della strega”. Così diventa tutto più facile».

Com’è nata l’idea di raddoppiare l’appuntamento con "Tg4 - Medicina"?

«Lo ha deciso il direttore Andrea Pucci, che ha voluto fortemente questa rubrica, perché abbiamo visto che è molto seguita e apprezzata. Io, naturalmente, ne sono onorata».

Ai vostri specialisti possiamo “rubare” qualche consiglio per affrontare il gran caldo di questi giorni?

«A parte i soliti, cioè non uscire nelle ore più afose e bere molto, direi di fare attenzione alla pelle. Quando il sole è così forte, la pelle reagisce diversamente e fatica: chi ha una carnagione molto chiara non può accontentarsi delle creme con indice di protezione 50 ma deve scegliere lo schermo totale».

In questo modo al mare o in montagna ci si può esporre tranquillamente al sole?

«I raggi sono molto potenti perciò, nonostante le creme, in questi giorni è preferibile rimanere il più possibile sotto l’ombrellone o, comunque, al riparo dal sole».

Chi è in città ed è costretto a uscire anche nelle ore più calde come può proteggersi?

«La cosa più importante è bagnare spesso la testa che è la parte più delicata e, anche, più esposta. Poi, visto che il corpo fa fatica a raffreddarsi, sarebbe bene portare con sé un piccolo spruzzatore pieno di acqua con cui rinfrescarsi continuamente».