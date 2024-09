Elisabetta Gregoraci ci parla di moda con “Questioni di stile”

Giovedì 26 settembre prende il via su Rai2, in seconda serata, il nuovo programma condotto da Elisabetta Gregoraci, "Questioni di stile". «Sarà un programma innovativo perché celebreremo lo stile a 360 gradi, parlando non solo di moda, che è sempre stata la mia passione, ma anche di turismo, gastronomia, tempo libero. Senza prenderci troppo sul serio» anticipa la conduttrice.

Spesso lo stile viene accostato al lusso.

«Ed è un errore. Ricordo ancora quando vivevo a Londra e vedevo Lady Diana: lei aveva stile anche indossando abiti sportivi. Un capo non deve essere necessariamente griffato. A volte, poi, i vestiti griffati sono delle pacchianate».

Qual è lo stile di Elisabetta Gregoraci?

«Dinamico come me, che ho giornate molto intense. Di giorno jeans e scarpe basse, la sera oso un po’ di più, rigorosamente in bianco o in nero».

Cosa non può mancare nella sua valigia?

«Non ho ancora imparato a farla... ma sicuramente ci sono sempre un paio di jeans, una camicia bianca e un tubino nero».

Come sceglie cosa indossare?

«Dipende dalle occasioni. Se so che devo fare qualcosa di importante, la sera prima preparo tutto fin nei minimi dettagli. Se non ho impegni di lavoro, scelgo in base all’umore della giornata, magari una bella tuta e via».

Le mamme solitamente amano dare consigli di moda alle figlie. Lei ha un maschio…

«Sognavo una femmina proprio per questo, ma mi è andata bene lo stesso perché Nathan Falco (di 14 anni, ndr) è appassionato di shopping come me. È super modaiolo e ha il suo stile che, però, recentemente è radicalmente cambiato: siamo passati dalle felpe di tre misure più grandi alle camicie di lino. Devo essermi distratta un attimo (ride)».