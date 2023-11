Emma D’Aquino riparte con “Amore criminale”

Dal 16 novembre torna in prima serata su Rai3 con sei nuove puntate Antonella Silvestri







Dal 16 novembre, "Amore criminale" torna in prima serata su Rai3 con sei nuove puntate, sempre condotte da Emma D’Aquino. E a seguire torna anche "Sopravvissute", condotto da Matilde D’Errico, che racconta storie di donne vittime di violenze psicologice, fisiche e stalking.

Emma, il programma esplora le relazioni sentimentali tossiche, che sfociano in tragedie. Qual è l’approccio?

«Studiamo accuratamente i casi, esaminando le sentenze e le dichiarazioni degli interrogatori. Per i nostri casi gli autori dei reati hanno già avuto una condanna in primo grado e questo ci consente di capire in modo netto che tipo di rapporto ci fosse tra l’omicida e la vittima».

Lei pensa che parlarne possa aiutare a sensibilizzare il pubblico sull’argomento?

«Ogni anno c’è un tema diverso. Quello della nuova stagione è la consapevolezza. Cerchiamo di aiutare le donne ad arrivare a una relazione consapevole. All’essere consapevoli del proprio valore e del fatto che sono protagoniste del proprio destino. E consapevoli del fatto che essere affamate d’amore può portare a giustificare certi atteggiamenti maschili. La politica, e mi riferisco a tutte le forze indistintamente, in questi anni si sta impegnando molto per inasprire le pene in materia».

Anche voi date un aiuto.

«Riceviamo tantissime mail di richieste di aiuto. E mettiamo le donne in contatto con i centri antiviolenza più vicini a loro e, nei casi più seri, le seguiamo da vicino per proteggerle».