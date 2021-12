Enrico Brignano torna con il suo show “Un’ora sola vi vorrei”

Dopo il successo delle prime tre stagioni, Enrico Brignano torna martedì 28 dicembre su Rai2 con il suo travolgente show "Un’ora sola vi vorrei". Un mix di risate, racconti e satira in cui il comico sarà affiancato da tanti ospiti e amici che condivideranno con lui ricordi del passato e riflessioni sul presente e sul futuro. E rivedremo anche le “scene del letto” dove lui e la compagna Flora Canto danno vita a spassose gag.

Enrico, che cosa ci può anticipare?

«L’unica novità è che… non ci sono novità! Squadra vincente non si cambia. Continueremo a divertirci con la satira prendendo spunto dalla cronaca o dalla nostra memoria. Quanto agli ospiti, non posso fare i nomi. Ma vi dico i cognomi (ride): il primo sarà Zampaglione, poi Mogol, Barbarossa e… sorpresa!».

Una novità, però, c’è: è diventato nuovamente papà (dopo Martina, 4 anni, lo scorso luglio è nato Niccolò). Com’è la routine ora?

«Per mia fortuna Flora è bravissima. E con l’aiuto delle nonne e della tata, ce la caviamo!».

Che papà è?

«Mi do da fare in casa, vado a buttare la spazzatura, carico la lavastoviglie, faccio la spesa…».

Qual è la sua ora di relax?

«Intorno alle 22, quando i bambini dormono, in casa cala il silenzio e io e Flora guardiamo la tv accoccolati».

Natale è alle porte, cosa vorrebbe trovare sotto l’albero?

«Un po’ più di serenità per tutti. Ma già Flora e i bimbi sono un regalo meraviglioso».

Come passerà le Feste?

«Un po’ in famiglia, con il pranzo, i regali e la tombola, un po’ in tv e sul palcoscenico. Per chiudere in bellezza a San Silvestro all’Auditorium Conciliazione di Roma con il mio spettacolo "Fatto trenta… facciamo 31!"».

E a cosa brinderà?

«Sicuramente a un 2022 che segni finalmente la fine di questa terribile pandemia!».