Enrico Lucci torna su Raidue con «Nemo – Nessuno escluso». E quest’anno è da solo…

Da venerdì 26 ottobre in prima serata ritornano le inchieste del programma di attualità condotto dall'ex iena, ora senza Valentina Petrini, che non sarà più al suo fianco

18 Ottobre 2018 | 17:16 di Matteo Valsecchi

Tutto pronto. Da venerdì 26 ottobre in prima serata su Raidue ritornano le inchieste di «Nemo - Nessuno escluso», il programma di attualità condotto da Enrico Lucci. La struttura rimane identica a quella delle passate edizioni: in ogni puntata vedremo una serie di servizi legati alla cronaca, alla politica, al costume, tutti corredati da monologhi a tema di alcuni commentatori ad hoc. Mentre in studio continueranno a esserci degli ospiti speciali chiamati a partecipare al dibattito.

Enrico Lucci ci racconta: «La sola novità è l’addio di Valentina Petrini, che non sarà più al mio fianco». Con questa edizione «Nemo» taglierà il traguardo dei 50 episodi: «È un vero successo, viste le difficoltà che avevamo avuto all’inizio. Per questo devo ringraziare la rete che è stata paziente con noi: ci ha dato la possibilità di riprenderci, di limare le imperfezioni e, alla fine, di conquistarci l’affetto del pubblico». Uno dei tratti distintivi del programma, e soprattutto di Enrico, è la sua voglia di mescolare ironia e serietà: «Tutti impariamo e prendiamo spunto da chi ci ha preceduto. Io devo molto a Piero Chiambretti e a Gianfranco Funari, per esempio. Poi, chiaramente ho dato anche la mia impronta. E qui ci ho messo anche un pizzico del mio essere una persona un po’ vendicativa. Ma solo nei confronti di chi se lo merita davvero e mai contro i più deboli».