Enrico Papi ritorna su Tv8 con “Name that tune”

Due squadre di vip composte ciascuna da quattro donne e quattro uomini si cimentano in una gara che comprende diversi giochi a tema musicale. Nella prima puntata della nuova edizione di "Name that tune", in partenza mercoledì 7 aprile su Tv8, Orietta Berti, Anna Tatangelo, Antonella Elia e Sabrina Salerno sfideranno Joe Bastianich, Morgan, Enzo Miccio e Luca Toni. Alla conduzione ritroviamo Enrico Papi.

Enrico, qual è il gioco che preferisce?

«Quello in cui i concorrenti devono mimare una canzone per farla indovinare ai loro compagni di squadra. Cercando di dare il massimo, si rendono comici in modo spontaneo».

Cos’è per lei la musica?

«Semplicemente vita. Con sette note puoi creare fantastiche melodie che suscitano ogni tipo di emozione».

Un cantante che avrebbe voluto conoscere?

«John Lennon: aveva una capacità pazzesca di scrivere i testi. Ma anche Freddie Mercury: in poco tempo ha lasciato un segno nella storia con le sue canzoni e la presenza scenica».

Il suo genere preferito?

«Ascolto tutto, dal rock al funky. Ma vado matto per il pop».

Il concerto del cuore?

«Quello degli Earth, Wind & Fire, qualche anno fa in America: travolgente!».

Ha seguito Sanremo? Chi le è piaciuto di più?

«Sono un grande fan del Festival fin da bambino. Mi ha colpito la melodia divertente di Colapesce e Dimartino. Ma sono contento che abbiano vinto i Måneskin: tifo per loro dai tempi di X Factor».

Si candiderebbe alla conduzione?

«Ho mandato un messaggio ironico al direttore di Raiuno Stefano Coletta: “Se mi volete lo faccio anche gratis (ride)”. Scherzo, non sarei pronto!».