Enrico Papi torna con “La Pupa e il Secchione”

Dal 10 aprile conduce su Italia 1 la sesta edizione del reality show che lui stesso battezzò nel 2006 Barbara Mosconi







Enrico Papi, questo è un ritorno o un nuovo inizio?

«Sicuramente è un nuovo inizio, io nella mia carriera sono sempre in trincea, ogni volta riparto daccapo. Lo stesso vale per “La Pupa e il Secchione”, perché abbiamo riportato il format alle origini».

Alle origini c’era proprio lui, Enrico Papi, 58 anni e l’energia di un adolescente. È in tv da quando poco più che ventenne iniziò a fare le candid camera. Fu lui che nell’ormai lontano 2006 portò su Italia 1 la prima edizione del reality show “La Pupa e il Secchione” (e a seguire guidò anche la seconda, nel 2010). Ora che siamo alla sesta, Papi torna alla conduzione di sei nuove puntate con nove coppie di concorrenti in gioco.

La prima edizione, 18 anni fa, fu definita “un esperimento sociale”.

«E lo è tuttora: tu prendi delle persone che sono agli antipodi nel modo di vivere, pensare, vestire, tutto differente, e le metti insieme, le costringi a stare insieme e a scambiarsi dei dati e delle conoscenze. A volte funziona, a volte invece no».

Quando funziona?

«Quando si crea una contaminazione di mondi opposti, si trasferisce il meglio dell’uno all’altro e lì capisci la bellezza di questo reality, ti diverte e ti entusiasma».

All’epoca lei arrivava dal quiz musicale “Sarabanda”.

«Il pubblico era abituato a vedermi nella versione mattatore di quiz e di “game show”, allora ero un po’ immaturo, non mi interessava la parte reality del programma, consideravo i concorrenti solo come protagonisti di alcuni giochi».

Visto ora, che cosa è cambiato?

«Ora mi occupo anche delle dinamiche della vita dei concorrenti, sono entrato nella loro psicologia. Mi sono messo in discussione come conduttore e ho capito che posso fare anche questo tipo di programmi».

Si candida alla conduzione di un reality?

«Sì, mi piacerebbe molto. Prima pensavo fosse un genere lontano mille miglia da me, ora me lo sento vicino. Questo programma l’ho fatto con uno spirito diverso».

Restano, di base, le “pupe” ignoranti e i “secchioni” piuttosto imbranati.

«I secchioni sono ragazzi che non hanno mai avuto una storia d’amore, mai baciato una fidanzata... sembra impossibile, ma è così. E ora si trovano a dividere la stessa camera con una ragazza bellissima, distante anni luce dalla loro vita».

Non si rischia il vecchio stereotipo “donna bella e oca” e “uomo brutto e intelligente”?

«Il programma si chiama “La Pupa e il Secchione” e quindi devi cercare due mondi opposti, ma ognuno in sé perfetto».

Dov’è la perfezione?

«Dire “pupa” a una ragazza non è dispregiativo. Le “pupe” sono molto sveglie, intraprendenti, sanno come muoversi, solo che non conoscono alcune cose. A volte nella vita è meglio essere “pupa” che “secchione”».

Come si fa a non infierire sulla loro ignoranza?

«Io preferisco una “pupa” simpatica e ignorante a una “non pupa” che si comporta da antipatica. Qui sono tutte ragazze molto belle e molto “ignoranti”, nel senso che ignorano alcune cose che a loro non servono».

Francesca Cipriani, Rosy Dilettuso, Elena Morali: ex “pupe” che poi si sono viste molto in tv e sui social.

«La Cipriani è una ragazza molto intelligente che si diverte a prendersi in giro. Quando le domandavo chi era il Presidente della Repubblica e non lo sapeva, non era perché faceva finta».

Lei sarà un conduttore cinico, dissacrante, comprensivo...

«Molto comprensivo, mi sono messo dalla parte del pubblico».

Ma il pubblico ride...

«Tantissimo! Io non prendo mai in giro nessuno, mi metto semplicemente al servizio delle storie».

Di fronte al sapere dei “secchioni” non le è venuta voglia di tornare a studiare?

«No! Io a scuola ero davvero “pupa”, studiavo pochissimo, ricordo ancora quando il professore di latino mi domandò del tempio di Giove (in latino era Iovis) e io tradussi “il tempio delle uova”. Mi cacciò dall’aula pensando che lo prendessi in giro».

L’ultima volta che ha aperto un libro per motivi di studio?

«All’università studiavo per gli esami sui compendi del Bignami, e quando non conoscevo la risposta alla domanda mi scusavo dicendo di essere molto agitato e nervoso».

Insomma, lei “secchione” mai.

«Sono un po’ nerd per la musica, lì posso considerarmi secchione perché mi piace sentire un po’ di tutto, dalla classica alla contemporanea, documentarmi, cercare, ascoltare, informarmi».

Non appariva in tv da giugno dell’anno scorso, quando faceva l’opinionista a “L’isola dei famosi”.

«Non ho la bulimia di dover lavorare e apparire a tutti i costi, ma se ci sono programmi che posso fare sono sempre curioso, non mi tiro indietro, mi metto in gioco».

Cosa ha fatto in questi lunghi mesi?

«Ho lavorato a “La Pupa e il Secchione” e a un altro programma musicale, un format originale molto divertente che ho ideato per Mediaset. E che, spero, andrà presto in onda».