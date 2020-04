“EPCC Live” torna in televisione (in diretta)

01 Aprile 2020 | 16:05 di Redazione Sorrisi

Dopo “EPCC Alive” - una versione speciale (pensata appositamente per il web e i social) del programma di Alessandro Cattelan – è tutto pronto per il ritorno su Sky di “EPCC Live”. Si torna in diretta dal Teatro di Via Belli a Milano e l’appuntamento sarà tutti i martedì alle 21.15 a partire dal 7 aprile, su Sky Uno, in streaming su Now Tv e on demand.

Tornano i monologhi, le gag imprevedibili, le interviste con ospiti dal mondo dello spettacolo de della televisione, gli Street Clerks e Marco Villa. La formula non cambia, pur rispettando tutte le norme di sicurezza richieste per la gestione dell’emergenza sanitaria in corso in Italia.