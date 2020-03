“#EPCCalive”, una puntata speciale online

View this post on Instagram

NON SARÀ UNA DIRETTA INSTAGRAM!!!! Martedi sera alle 21 #EPCCalive, una puntata di #EPCC direttamente da casa mia con Federica Pellegrini, Valerio Mastandrea e una nuova canzone per voi. Visibile per tutti in contemporanea su instagram, twitter, facebook e youtube. ( @alecattelan @epccattelan @skyuno ). Ci vediamo domani!!!!