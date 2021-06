“Estate in diretta”, al timone Roberta Capua e Gianluca Semprini

La nuova edizione parte lunedì 28 giugno nel pomeriggio di Raiuno Roberta Capua e Gianluca Semprini Tiziana Lupi







Dopo l’esperienza del 2018, Gianluca Semprini torna, stavolta con Roberta Capua, a condurre “Estate in diretta” su Raiuno, al via lunedì 28 giugno.

Quest’anno nei pomeriggi di Raiuno la parola d’ordine è ottimismo. «Dopo un inverno terribilmente difficile per tutti, speriamo di ritrovare un po’ di leggerezza» dice Roberta Capua.

Roberta, come vi dividerete gli spazi lei e Gianluca?

«Vorremmo stare insieme, con una conduzione a due a 360° per poter offrire al pubblico entrambi i punti di vista».

Per tutti e due si tratta di un ritorno su Raiuno.

«La mia ultima volta risale al 2004, poi ci sono state le esperienze a Mediaset e, soprattutto, la nascita di mio figlio, che mi ha portato a decidere di fare solo la mamma per alcuni anni. Ora che Leonardo è cresciuto è il momento di rimettermi in gioco».

Che estate sarà questa per gli italiani?

«L’estate della rinascita. L’anno scorso ci eravamo illusi che fosse già così e abbiamo visto come è andata a finire. Quest’anno, però, abbiamo i vaccini e una maggiore consapevolezza. A "Estate in diretta" potremo finalmente raccontare storie di riaperture e di ripartenze».

Lei come ha affrontato la pandemia?

«È stato un anno che mi ha lasciato un senso di fragilità e di impotenza. Mi sono resa conto che la vita può davvero cambiare in un attimo. Per capire l’andamento della situazione, ho sempre seguito in tv mia cugina (la virologa Ilaria Capua, ndr). Avrei potuto telefonarle, ma era “assediata” da tutti i conoscenti...».

Abbiamo parlato dell’estate. La sua come sarà?

«Senza vacanze! Nei fine settimana raggiungerò mio marito e mio figlio a Bologna, dove viviamo. Quando "Estate in diretta" finirà, a settembre, Leonardo inizierà il liceo scientifico, perciò direi che le vacanze sono rimandate a Natale!».

Al fianco di Roberta Capua troveremo Gianluca Semprini che anticipa: «In un’ipotetica divisione dei ruoli, io dovrei occuparmi della cronaca e Roberta degli argomenti più leggeri. Ma, in caso di notizie in cui fosse necessaria la sua sensibilità, mischieremo le carte senza problemi».

Lei non è nuovo a "Estate in diretta".

«Io ho già condotto il programma nel 2018 ma questo ritorno è stata una sorpresa».

Che estate prevede?

«Spero sia un’estate spensierata in cui prevalgano i toni leggeri. E che l’informazione capisca che il Covid è una realtà con cui dobbiamo imparare a convivere, senza necessariamente fornire ogni giorno numeri e percentuali».

Come ha vissuto la pandemia?

«In famiglia, tutti abbiamo avuto il Covid, è stato un giro di quarantene incrociate. La prima è stata mia moglie, poi è toccato a me. Per fortuna si è risolto tutto nel migliore dei modi: lei e io abbiamo avuto un paio di giorni di febbre, mentre i ragazzi sono stati asintomatici. Però la paura è stata tanta».

I suoi progetti per l’estate?

«Io mi sono portato avanti, sono appena tornato dal Gargano, in Puglia. A luglio e agosto spero di riuscire a raggiungere moglie e figli in una casa vicino Roma che affittiamo per l’estate già da qualche anno. Nel frattempo, continuerò a curare la trasmissione Internet di Rai Radio1 "Wine Lovers", dedicato a chi ama il vino. E sosterrò anche l’esame da sommelier. Nel lavoro tutto può tornare utile... (ride)».