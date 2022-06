“Estate in diretta” riparte con Roberta Capua e Gianluca Semprini

Si parte il 6 giugno alle 17.20 su Rai1 e si va avanti per tutta l'estate Tiziana Lupi







Come ogni anno torna puntuale su Rai1 "Estate in diretta" e, per la seconda stagione consecutiva, tornano anche Roberta Capua e Gianluca Semprini. A loro è stato nuovamente affidato il compito di tenere compagnia agli spettatori nei pomeriggi estivi. Si parte il 6 giugno alle 17.20.

«A premiarci lo scorso anno è stata sicuramente l’armonia che si è creata tra noi, siamo entrati subito in sintonia» afferma la Capua. E Semprini aggiunge: «Roberta ha classe, garbo ed è una professionista incredibile. E il suo sorriso ha bucato lo schermo fin dal primo giorno».

La formula di "Estate in diretta" è quella consueta: ospiti in studio per commentare avvenimenti e notizie; spettacolo e musica, anche con esibizioni live di artisti in studio, e cronaca di concerti, eventi di costume e popolari. «Quest’anno il programma durerà un po’ meno ma avremo davvero tanto di cui parlare. Dopo due anni di pandemia, penso che questa sarà davvero l’estate della liberazione: sono ricominciati i concerti e gli spettacoli all’aperto e ormai indossiamo le mascherine solo in determinate occasioni» osserva la Capua.

Semprini si spinge anche un po’ più in là: «Quest’anno a "Estate in diretta" mi piacerebbe poter dare la notizia della fine definitiva della pandemia. Vorrei dire: “Signore e signori, gli scienziati ci hanno confermato che il Covid è finalmente scomparso”. Tutti noi non aspettiamo altro». E se lo scorso anno a occupare molto dello spazio riservato alla cronaca c’era la pandemia, quest’anno c’è purtroppo la guerra in Ucraina. «Naturalmente ne parleremo. Ma, pur non essendo un esperto di geopolitica, voglio essere ottimista: ho la sensazione che piano piano si stia arrivando a un accordo» conclude Semprini.