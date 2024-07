“Evviva!”, Gianni Morandi e le grandi canzoni in tv

Per festeggiare i 70 anni della Rai in musica torna con la terza puntata e racconta il meglio dello spettacolo Enrico Casarini







Che ne dite di passare un bel sabato sera con Gianni Morandi a parlare (con ascolto incorporato, s’intende!) della storia delle grandi canzoni che la televisione ci ha fatto conoscere nei suoi 70 anni di vita? Beh, è difficile dire di no a un invito così... E l’invito ora è arrivato. L’appuntamento è su Rai1 per la prima serata di sabato 13 luglio con la nuova puntata, la terza, dello show “Evviva!”. A “casa Morandi” non saremo soli. A chiacchierare e cantare con lui troveremo anche Mogol, Renga, Nek e Giorgia Cardinaletti. E proprio dal titolo dello spettacolo è partita la chiacchierata che Sorrisi ha fatto con super Gianni.

Morandi, anche il suo ultimo album, uscito nel 2023, si chiama “Evviva!”: insomma, è un titolo che le piace proprio...

«Ma no, non c’è un legame tra il disco e la trasmissione. È che non riuscivamo a trovare un titolo, e alla fine abbiamo scelto questo perché è così positivo, così sorridente da rappresentare perfettamente il modo in cui la televisione ci ha tenuto compagnia in questi 70 anni».

“Evviva!” non era solo il titolo del disco, era anche una canzone scritta per lei da Jovanotti. C’è un verso che mi ha sempre colpito: «Quando insisti su un difetto, poi diventa un talento». Qual è il suo difetto che ha trasformato in talento?

«Mi è capitato quando ho cominciato a cantare: ero così “disordinato” che non riuscivo neanche a stare dritto. E poi avevo questo accento bolognese così esagerato... Erano difetti, forse, ma comunque sono diventati mie caratteristiche. Il discorso vale anche per quando ho cominciato a fare televisione: ero così “al naturale” che quasi non ero presentabile. Sarà che avevo 16, 17 anni e magari ero anche un po’ incosciente, fatto sta che mi presentavo in magliettina. C’era chi era perplesso, ma Enzo Trapani, il regista del varietà “Alta pressione” (l’esordio televisivo di Gianni: era il 16 settembre 1962, ndr), mi disse: “Non ti preoccupare, tu vieni come sei”. A lui non piaceva una televisione troppo “leccata”. Quando un giorno, però, mi presentai in calzoncini corti anche lui cedette: “No, dai, non esageriamo” mi disse, e mi fece mettere un paio di jeans prestati da non so chi».

Dopo Trapani, in poche settimane lei si trovò a fare tv con altri due maestri assoluti: Marcello Marchesi che l’accolse nel varietà “Il signore di mezza età”, e Antonello Falqui che le diede il palcoscenico di “Studio Uno”. Che cosa le insegnarono?

«Marchesi mi riempiva di consigli, dal modo di muovermi a come cogliere i tempi delle battute. Però teneva molto alle mie origini “montanare” e mi diceva di non perderle mai, di non costruirmi un personaggio ma di cercare di essere sempre me stesso. Falqui era un regista precisissimo, invece, uno che non sbagliava mai nulla, e a “Studio Uno” mi fece mettere in giacca e cravatta per cantare “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”: non mi era mai successo! Cercava di farmi diventare leggermente più elegante, più da “sabato sera”. È un’esibizione simpatica: quando canto mi muovo e sono lo stesso un po’ “disordinato”... Però in giacca e cravatta!».

Era la mitica tv in bianco e nero… Ma lei vede la sua vita in un bianco e nero da buona vecchia Rai, o a colori?

«Decisamente a colori».

Continuiamo con qualche altra “grande scelta”. Preferisce uno show a puntate o una “serata d’onore”?

«Lo show a puntate! In una serata devi concentrare tutto, mentre nello show puoi divagare e perfino sbagliare, perché sai che poi recupererai».

Meglio conduttore o ospite?

«Fare l’ospite è meno impegnativo. Vai lì, ti presentano, canti due canzoni e te ne vai. Certe conduzioni, però, sono indimenticabili. Ricordo quando con Bibi Ballandi nel 1999 facemmo “C’era un ragazzo”, un format in quattro puntate che in vario modo è stato poi ripreso da Fiorello, Panariello, Celentano, Zero... “C’era un ragazzo” fu un momento fantastico di tv: facevamo dieci, 15 milioni di spettatori».

Meglio esibirsi con la chitarra o con una grande orchestra?

«Guardi, è tanti anni che vorrei fare una tournée con un’orchestra e credo che l’anno prossimo sarà quello giusto per fare un viaggio attraverso l’Italia accompagnato da una quarantina di musicisti. Però quello che riesci a comunicare con una chitarra è il massimo: vai all’essenza della musica. E poi è così emozionante accennare una canzone e sentire che il pubblico comincia a cantare con te».

A proposito di tournée, estate sul palcoscenico o sulla spiaggia?

«Al mare! Per me l’estate è il mare, tanto che ho sempre provato a lavorare soprattutto d’inverno e varie volte ho rifiutato degli ingaggi estivi. D’estate poi è tutto più facile. Il pubblico è più disponibile, diciamo. È d’inverno che devi impegnarti un po’ di più».

Se invece la musica deve ascoltarla, sceglie il classico album, in vinile o in cd, oppure va di streaming?

«Eh, a me piace ancora tenere in mano un album: l’emozione di vedere una bella copertina e poi di aprire la confezione e trovare le foto, le informazioni...».

Qual è la trasmissione televisiva che lei tiene nel cuore?

«Beh, il Festival di Sanremo: credo di averli visti quasi tutti. Per me ragazzino, poi, Sanremo era qualcosa di incredibile: non avrei mai pensato che ci sarei andato tante volte, e men che meno che l’avrei condotto. Pensi che mi emoziono ancora quando vedo Roberto Vecchioni cantare “Chiamami ancora amore”, la canzone con cui vinse il Festival del 2011, il primo che ho presentato. Mi avevano detto che aveva un grande brano e andai a casa sua per sentirlo. Appena lo ascoltai gli chiesi di venire a Sanremo, ma lui non era convinto. Alla fine cedette, e vinse».

Se Carlo Conti la chiamasse per il prossimo Festival, lei che farebbe?

«Andarci tutti gli anni mi sembra un po’ esagerato. Non vorrei essere quello che sta sempre lì, fare il prezzemolino. Carlo e io, però, siamo molto amici, e appena ho saputo che era stato scelto gli ho scritto un messaggio: “Alla grande!”. Lui mi ha risposto: “Se una sera vuoi venirmi a trovare...”. Chi lo sa, magari vado non solo per cantare. Vado e dico “ciao!”».