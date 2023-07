Fabio Fazio: «Faremo “Che tempo che fa” con Lucianina, Ornella e…»

Warner Bros. Discovery annuncia una stagione piena di novità Fabio Fazio e Luciana Littizzetto Credit: © Warner Bors. Discovery Giusy Cascio







Alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione del gruppo Warner Bros. Discovery gli obiettivi dei fotografi erano tutti puntati su di lui: Fabio Fazio. Il conduttore approda sul Nove con il suo talk show di interviste che ha ormai una tradizione ventennale: “Che tempo che fa”. Lo fa insieme con la sua storica partner professionale, Luciana Littizzetto, che considera «il più grande talento comico di sempre». E portando con sé anche la dolcissima Filippa Lagerbäck, con il consueto stile sobrio e misurato.

Fazio ci scherza subito su, con una battuta: «Visto che da Raitre passiamo al Nove, Filippa non dirà più tre parole, ma ne dirà nove». Poi rivolge i suoi strali bonariamente ironici alla sua “Lucianina”: «Lei è la nota dolente» dice. «Con l’età che ha, farà fatica a orientarsi nella nuova casa, non troverà il bagno». Luciana coglie la palla al balzo e risponde: «Siamo sempre noi, ci siamo solo trasferiti. E quando traslochi in una casa nuova è anche bello avere altri punti di riferimento e poter riarredare tutto come ti pare». E dell’arredamento iconico della trasmissione, che condividerà lo stesso studio di “Fratelli di Crozza”, fa parte naturalmente la scrivania con l’acquario.

Il nuovo spot di “Che tempo che fa”, molto divertente, gioca proprio su quello, perché mostra Fazio e Luciana Littizzetto in abiti vacanzieri che vanno a pesca di nuovi pesciolini. Irresistibile la confidenza di Luciana: «Mentre lo giravamo mi ha pure morsicato un ragno violino...». Tanto che Fazio infierisce: «Povera bestia! (lui, il ragno)». Insomma, non è cambiato nulla, l’atmosfera di leggerezza è la stessa, con una nota positiva in più: «Sono grato a Warner Bros. Discovery dell’accoglienza ricevuta. E per la tenacia, visto che da sei anni i vertici del gruppo mi cercavano per avermi con sé» svela Fazio. E aggiunge: «Sono molto felice di mettermi al lavoro in un momento pieno di entusiasmo, animato da un valore fondamentale: la libertà di essere contemporanei».

La prima puntata della nuova stagione di “Che tempo che fa” sarà domenica 15 ottobre alle 19.30 con un’anteprima affidata a Nino Frassica che «verrà sguinzagliato dietro le quinte per mostrare come si prepara la trasmissione con la sua verve comica surreale» spiega Fazio. Alle 20 inizierà poi la parte informativa con i giornalisti Massimo Giannini e Michele Serra, e con il professor Roberto Burioni per l’approfondimento scientifico, con le ultime novità sulla ricerca medica. «Un contributo molto importante in una società scettica in cui si tende a credere ai complotti, per restare aderenti alla realtà e alla verità» sottolinea il conduttore.

A sorpresa, nel cast fisso di ospiti arriva Ornella Vanoni «con la sua irresistibile spregiudicatezza» dice Fazio. «Avevamo bisogno di una ventata di gioventù. Dirà cose inaspettate, incontrollate, talora persino pericolose». Commenta Luciana Littizzetto: «Non vedo l’ora!». L’artista, vera diva della musica e dello spettacolo, traghetterà lo show dalla prima parte con le interviste ai grandi ospiti, alla seconda parte, alle 22, quando si passa al Tavolo. Qui ritroveremo tanti volti amatissimi, come Nino Frassica, direttore della rivista “Novella bella”, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (nei panni della Signora Coriandoli) e Francesco Paolantoni. Nella famiglia dello show al Tavolo entrerà anche il comico e imitatore toscano Ubaldo Pantani.