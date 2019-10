“Family Food Fight” con Antonino Cannavacciuolo, Joe e Lidia Bastianich

Il nuovo cooking show di Sky in cui a sfidarsi sono intere famiglie andrà in onda su Sky Uno a marzo

23 Ottobre 2019 | 11:54 di Giulia Ausani

A marzo su Sky Uno arriva un nuovo cooking show. Si chiama "Family Food Fight" ed è uno scontro tra famiglie a colpi di ricette tradizionali. I giudici sono Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e sua madre Lidia Bastianich.

Le famiglie di "Family Food Fight" si sfideranno sulle ricette tipiche della propria cucina, quelle tramandate da generazioni, e concorreranno per il titolo di Campioni d’Italia di Family Food Fight e per il montepremi finale da 100mila euro.

In ogni puntata i concorrenti si sfideranno in tre prove che testeranno la capacità delle famiglie di esprimere la propria passione per la cucina sia all'interno della loro comfort zone che confrontandosi con imprevisti sempre diversi.

«Senza il pranzo della domenica non esisterebbe la domenica», ha detto Cannavacciuolo. «A casa mia il pasto è sempre stato una cosa sacra», ha spiegato Joe Bastianich. «[...] mia madre è sempre stata capace di riunire la nostra famiglia a tavola ogni giorno. Oggi so quanto quei momenti hanno significato; sono parte delle mie radici italiane e sono proprio curioso di vedere cosa succede nelle case di altre famiglie».

«È attorno o seduti a tavola in cucina che si formano i legami familiari più solidi», ha detto Lidia Bastianich. «Sono quindi molto felice che con mio figlio Joe e il caro amico Antonino Cannavacciuolo potremo osservare e giudicare le dinamiche che si svolgono nelle cucine delle famiglie italiane, frutto di una tradizione millenaria».