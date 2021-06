“Fatto da mamma” al via su Rai2 con Flora Canto

Ogni settimana una mamma vip preparerà la ricetta preferita dai propri figli mentre racconterà aneddoti e retroscena della sua vita privata e professionale Flora Canto Simona De Gregorio







Tra mestoli e padelle, ogni settimana una mamma vip preparerà la ricetta preferita dai propri figli mentre racconterà aneddoti e retroscena della sua vita privata e professionale. Padrona di casa sarà Flora Canto, conduttrice del nuovo programma "Fatto da mamma", al via su Raidue sabato 5 giugno.

Compagna di Enrico Brignano, dal quale ha avuto Martina (4 anni), Flora è in attesa di un secondo bebè. «Il programma unisce cucina e intrattenimento in modo leggero, così come i piatti che prepareremo sono semplici e facilmente ripetibili a casa» racconta la conduttrice.

Flora, lei ama cucinare?

«Sì, molto. Anche se non amo le ricette elaborate. I miei cavalli di battaglia sono i primi: pasta, risotto, lasagne...».

È una mamma attenta all’alimentazione di sua figlia?

«Abbastanza, senza essere ossessiva. Sto attenta a ciò che metto in tavola, prediligo ingredienti di qualità. Ma non vieto una merendina o una caramella ogni tanto. Anche se vorrei che Martina mangiasse più verdure: ho provato a camuffarle in mille modi ma è una battaglia persa (ride)!».

Cucinate mai insieme?

«Sì, facciamo i dolci. O, meglio, io li preparo e lei pasticcia con farina, zucchero, sale, cioccolato...».

Tra le sue ospiti ci sono Elena Santarelli, Veronica Maya, Matilde Brandi.... Ha imparato qualche trucco da loro?

«Sì, molti, da tecniche per la frittura a un’ottima mousse dolce».

E come prende Enrico per la gola?

«Lui adora le polpette e le fettine panate. Ma quando si tratta della pizza non metto bocca. È bravissimo a farla, così come col barbecue».